Регионам предложат «Хлеб насущный»

Московская ГК «Хлеб насущный» экс-главы «Вимм-Билль-Данна» Тони Майера планирует экспансию в регионы — группа начнет продажу франшизы и намерена увеличить количество кафе в четыре раза, до 200 точек по всей стране. Помешать планам могут большие затраты на открытия, высокий средний чек и отсутствие узнаваемости бренда за пределами Москвы, предупреждают эксперты.

О том, что ГК «Хлеб насущный» начнет в этом году продажу франшизы, “Ъ” сообщил представитель группы Дмитрий Чуйко. По его словам, до конца года планируется открыть до пяти партнерских кафе, а в 2020 году — еще 15–20 заведений. Всего за счет франшизы в течение четырех лет группа намерена нарастить количество объектов до 150–200 кафе. «Хлеб насущный» работает с 2006 года. Сегодня управляет 48 заведениями, преимущественно в Москве, под одноименным брендом и под вывеской Le Pain Quotidien. Позиционирует себя в качестве пекарни, но предлагает традиционное для ресторанов меню с завтраками, закусками, салатами, мясными и рыбными блюдами, вином и пр. Средний чек — 1,5 тыс. руб.

«Хлеб насущный» развивает британская LPQ Russia Ltd. бывшего главного исполнительного директора «Вимм-Билль-Данна» (сегодня входит в PepsiCo) и нынешнего председателя совета директоров производителя детского питания «Прогресс» (бренд «Фрутоняня») Тони Майера. В начале 2018 года «Хлеб насущный» и польская AmRest Holdings SE (управляет в России сетями KFC и Pizza Hut) договорились о создании совместной компании NewCo, где AmRest должна была получить 51% в обмен на €6 млн. Предполагалось, что NewCo станет владельцем торговых марок кафе, а работающие на тот момент заведения останутся у «Хлеба насущного» на основе лицензии. В четверг в группе прокомментировать сделку затруднились.

По словам Дмитрия Чуйко, открытие одного кафе «Хлеб насущный» для партнеров обойдется в 4–15 млн руб. в зависимости от формата. Крупные объекты площадью до 350 кв. м включают ресторан полного цикла и зону обслуживания навынос с гостевой зоной до 40 посадочных мест. Другой формат — экспресс — площадью до 100 кв. м с минимальным количеством посадочных мест и фокусом на обслуживание навынос. Есть также островной формат площадью до 30 кв. м. Паушальный взнос — 300–900 тыс. руб., роялти — 4% от товарооборота, еще 1% уйдет на маркетинговые сборы.

Исполнительный директор Restcon Андрей Петраков сомневается в серьезном успехе сети за пределами Московского региона, где бренд никому не известен. «Здесь вряд ли можно выделить какое-то серьезное преимущество перед конкурентами, это обычное кафе со сбалансированным меню»,— говорит он. Представитель Franshiza.ru Анна Рождественская соглашается, что из-за больших для сегмента инвестиций в открытие и высокого среднего чека планы «Хлеба насущного» звучат слишком амбициозно. Кроме того, добавляет она, в регионах могут возникнуть проблемы с поиском подходящих площадок. Госпожа Рождественская отмечает, что спрос на покупку франшизы в сегменте пекарен в 2019 году снизился: в регионах этот сегмент уже насыщен. Среди основных конкурентов она называет сеть «Волконский»: за семь лет сеть по франшизе расширилась до пяти регионов.

Но, указывает Андрей Петраков, небольшой формат «Хлеба насущного» может оказаться удачным. Сегмент продажи еды навынос — один из самых востребованных региональными франчайзи из-за невысоких затрат на открытие, хорошей рентабельности и простых бизнес-процессов, соглашается Анна Рождественская. По данным сервиса 2ГИС, за 2018 год число таких заведений в стране выросло более чем на 15%. Но, предупреждает госпожа Рождественская, кофе с собой в регионах покупают за 150–170 руб., а более дорогие напитки предпочитают пить уже в кофейне с полноценным обслуживанием. Скорее всего, «Хлебу насущному» предстоит скорректировать экономическую модель небольших заведений для регионов, заключает она.

Никита Щуренков