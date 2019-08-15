Новороссийск и Геленджик опять остались без питьевой воды

В среду, 14 августа, вновь произошла авария на Троицком групповом водопроводе, подающим ресурс в Крымск, Новороссийск и Геленджик. Прорыв случился на трубе диаметром 1220 мм ПК 71+10. Трещина образовалась размером 200х4 мм

Как сообщил в своем Instagram глава Новороссийска Игорь Дяченко, ссылаясь на данные Кубаньводкомплекса, восстановительные работы на магистральном водоводе уже завершены. Идет заполнение водовода. «Ремонтные работы по устранению повреждения выполнены методом установки на трубопровод спецхомута. Запущен двигатель первого насоса. После заполнения водовода будет увеличена подача воды на Новороссийск», - пишет мэр в соцсетях.

К восьми часам утра 15 августа планировалось выйти на плановый режим подачи воды. После этого в Новороссийске будет осуществляться набор резервуаров чистой воды, наполнение и регулировка сетей водоснабжения. Ориентировочное время возобновления подачи воды жителям – 15 августа 16:00.

«На время ограничения водоснабжения будет организован подвоз воды автоцистернами. Планируется задействовать 23 единицы транспорта», - сообщает господин Дяченко.

Как уже писал “Ъ-Кубань”, в ночь на вторник, 13 августа, прорвало трубу централизованной системы холодного водоснабжения Троицкого группового водопровода в районе хутора Плавни Крымского района. Как сообщил в соцсетях губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, аварийные бригады всю минувшую ночь устраняли порыв, который вызвал трудности с водоснабжением в Крымске, Новороссийске и Геленджике. Авария была устранена, но сутками позже прорыв был зафиксирован на другом участке Троицкого группового водопровода.

Василий Хитрых