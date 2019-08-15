Вместо Игоря Астапова депутатом курской облдумы стал Максим Немировский

На заседании думы Курской области 15 августа удостоверение депутата получил представитель КПРФ Максим Немировский. Он получил место избранного в парламент по спискам Игоря Астапова. Напомним, господин Астапов был со второй попытки лишен мандата в июне этого года. Этого добивалась прокуратура региона с мая 2018-го, однако в первый раз депутаты не стали лишать коллегу места в думе. Весной 2017 года ведомство обнаружило, что в отчете парламентария не отражены сделки с 27 квартирами его супруги на 38,2 млн руб. По словам областного прокурора Алексея Цуканова, депутат якобы «купил квартиры» и «в целях сокрытия расходов» произвел их отчуждение, что создало «предпосылки для совершения коррупционных действий». Игорь Астапов настаивал, что в действительности этого не делал, а факт сокрытия расходов ничем не подтвержден.

Руководитель фракции КПРФ в облдуме Александр Анпилов пояснил “Ъ-Черноземье”, что Максим Немировский находился в списке региональной группы, которую возглавлял Игорь Астапов. «Недавно облдума приняла закон по рекомендациями Конституционного суда, который регламентирует передачу мандатов. Если ранее мы могли передать его любому из тех, кто избирался по нашим спискам (а их было 69 человек), то теперь выбирали только из той региональной группы, которая и выиграла выборы»,– отметил господин Анпилов. По его словам, в списке группы №7 было три человека, а Максим Немировский его замыкал. «Второй номер – пенсионер, ей было бы трудно управляться с обязанностями депутата. Немировский – молодой человек, который уже успел себя зарекомендовать. В частности, он член избирательной комиссии Курска, и на выборах в городское собрание сумел разоблачить деятельность "Коммунистов России" по подделке подписей»,– рассказал Александр Анпилов. Максим Немировский родился в 1987 году, работает как индивидуальный предприниматель.

О разбирательстве Игоря Астапова с прокуратурой читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Курский депутат ждет разбора слов».