Игоря Астапова лишили мандата депутата Курской областной думы

Депутаты Курской областной думы лишили мандата депутата Игоря Астапова (фракция КПРФ). Проект соответствующего постановления был внесен прокурором региона Алексеем Цукановым. За лишение мандата проголосовало 23 депутата, против — шесть, один воздержался.

Весной 2017 года надзорное ведомство обнаружило, что в отчете парламентария не отражены сделки с 27 квартирами его супруги на 38,2 млн руб. По словам господина Цуканова, депутат якобы «купил квартиры» и «в целях сокрытия расходов» произвел их отчуждение, что создало «предпосылки для совершения коррупционных действий». Игорь Астапов настаивает, что в действительности не покупал и не отчуждал недвижимость, это делала его супруга, а факт сокрытия расходов, на который указал прокурор, ничем не подтвержден.

Сам господин Астапов в ходе выступления перед депутатами заявил, что убедился в собственной правоте и правоте депутатов облдумы, которые в 2018 году не стали лишать его мандата. Также он заявил, что решение районного суда, который фактически лишил его мандата (потом это решение он не смог обжаловать в областном суде), нужно обжаловать в Верховном суде. По его мнению, к такой ответственности его можно было бы привлечь только за непредставление декларации. «Нельзя согласиться с этим решением, которое открывает шлюзы дальнейшего правоприменения! У нас есть еще возможность, есть еще два месяца (для обжалования.— “Ъ”)»,— убеждал господин Астапов депутатов. «Я держу себя спокойно, потому что я не виноват. Никаких целей сокрытия не было»,— заявил парламентарий. Он вспомнил о своем праве на судебную защиту, заявив, что это нужно «для всех депутатов Курской областной думы и Российской Федерации».

Присутствовавший на сессии первый зампрокурора области Николай Студеникин отметил, что депутатам будет «не совсем корректно» оценивать решение суда: «Решение должно быть исполнено, иного вопроса сейчас нет». Коммунист Сергей Васильев в ответ заявил, что в отношении господина Астапова «произошло что-то жестокое»: «В Свердловской областной думе девять депутатов неправильно заполнили декларацию. В итоге суд так же сначала вынес решение, а потом, когда депутаты досдали декларации, прокуратура сняла требование». Руководитель фракции КПРФ Александр Анпилов заявил о несоразмерности тяжести проступка наказанию и объявил, что фракция будет голосовать против. В ответ прокуратура напомнила об ответственности за неисполнение решения суда.

Напомним, ранее облдума проявляла небывалую солидарность с господином Астаповым в вопросе сохранения его полномочий. Так, первоначальное представление прокуратуры там просто отказались рассматривать, пояснив, что коммунист подал декларацию в срок, а карается, по версии депутатов, только несвоевременное представление сведений. После этого надзорный орган заставил думу рассмотреть этот вопрос в судебном порядке, но депутаты просто проголосовали против лишения Игоря Астапова полномочий. Тогда прокуратура оспорила это решение в суде, в начале февраля апелляция подтвердила правоту ведомства.

Подробнее о спорной декларации Игоря Астапова — в материале “Ъ” «Депутату не зачли 27 квартир».

Олег Мухин