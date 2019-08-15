Команду главы штаба Алексея Навального сняли с муниципальных выборов

Главу штаба Алексея Навального в Петербурге Александра Шуршева, а также еще семерых зарегистрированных кандидатов в совет МО «Екатерингофский» из его команды сняли с выборов решением Ленинского районного суда Санкт-Петербурга.

Против них подали иски их конкуренты. В мотивировочной части они указали, что кандидаты якобы подали документы о выдвижении за пределами установленных законом сроков. В действительности, они были поданы за пределами сроков, установленных ИКМО. На основании того, что комиссия «Екатерингофского» скрывала дату назначения выборов, а также препятствовала подаче документов, городская избирательная комиссия продлила сроки их подачи.

Несмотря на это суд принял решение об отмене регистрации. По словам господина Шуршева, его команда намерена обжаловать решение в городском суде.

Олег Дилимбетов