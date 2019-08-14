Суд отменил регистрацию пяти кандидатов в МО «Екатерингофский»

Ленинский районный суд отменил решения ИКМО «Екатерингофский» о регистрации пяти кандидатов в муниципальные депутаты — самовыдвиженца Богдана Литвина, кандидатов от «Яблока» Федора Горожанко, Полины Костылевой, Ефима Миньковича и Вероники Юдович. Инициатором судебного слушания стал кандидат от «Единой России» Иван Бандурин.

Основанием для иска стал факт, что, якобы, кандидаты подали документы уже после положенного по закону срока. При этом по факту срок приема документов был продлен горизбиркомом Петербурга.

Как сообщает Закс.ру кандидаты намерены обжаловать решение районного суда.

Ранее районным судом было вынесено решение об отмене регистрации кандидатов в ИКМО «Екатерингофский» в отношении самовыдвиженцев Марии Кинзы и Владислава Пушкина, а также представителя ЛДПР Ивана Короткова.