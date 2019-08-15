Лавров: Россия готова к «нормандскому формату» при выполнении договоренностей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны к встречам в «нормандском формате» после выполнения достигнутых в 2016 году договоренностей. В частности, речь идет о разведении сил и средств на трех участках линии соприкосновения и выступлении в силу закона об особом статусе Донбасса.

«Мы будем жестко отстаивать на международной арене необходимость выполнения Минских договоренностей. Будем готовы встречаться и в "нормандском формате", но для того, чтобы это делать, сначала необходимо выполнить то, о чем нормандские лидеры договаривались уже почти три года назад»,— сказал господин Лавров на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, Украина недавно перезапустила работу своих представителей в минской контактной группе, пытается активизировать «нормандский формат», а также добилась разведения сил в районе Станицы Луганской. Президент Украины Владимир Зеленский в рассказал корреспонденту “Ъ”, что рассчитывает, что встреча лидеров стран «нормандского формата» состоится уже текущей осенью.

Позднее президент вывел из состава трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Романа Бессмертного. Неофициально информированный собеседник “Ъ” в Киеве, объяснил принятое решение различиями в видении перспектив минского процесса у главы государства и господина Бессмертного.

Подробнее – в материале “Ъ” «Особо донбасен».