Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессии

Все ведущие американские фондовые индексы упали на 2–3% после открытия торгов в среду, 14 августа: индекс Dow Jones снизился на 2,6%, до 25 588 пунктов, S&P 500 — на 2,7%, до 2847 пунктов, а индекс NASDAQ упал на 3%, до 7778 пунктов. Снижение связано с возросшими опасениями рецессии после публикации не слишком обнадеживающих экономических данных из Германии и Китая.

Снижение экспорта привело к падению ВВП Германии во втором квартале на 0,1%, а динамика промышленного производства в Китае в июле оказалась худшей за последние 17 лет: рост составил лишь 4,8%. Значительное влияние на это оказала торговая война между Китаем и США.

«Любые экономические данные, которые выходят по всему миру, будут рассматриваться через призму того, насколько торговая напряженность повлияет на рост, а впоследствии и на рынки,— считает старший аналитик NASDAQ IR Intelligence Массуд Гаусси.— Инвесторы не знают, когда и как разрешится торговая война, и пока ситуация сохраняется, рынки не могут оценить риск, и мы продолжим наблюдать волатильность».

Яна Рождественская