«Рынок боится сигнала, который может означать рецессию»

После того, как рубль резко укрепился к доллару и евро во вторник, 13 августа, в среду он продемонстрировал падение. На Московской бирже в моменте за доллар давали почти 65,8 руб., за евро — 73,55 руб. Обе валюты прибавили к рублю почти 1,5%. Такую реакцию рынка участники объясняют в первую очередь ослаблением нефти. После четырехпроцентного роста марка Brent вновь опустилась ниже $60 за баррель. Экономический обозреватель "Ъ FM" Константин Максимов разбирался в происходящем на биржах.

— Я бы к упомянутой цене на нефть добавил еще и общую панику на рынках, которая нарастает по мере того, как финансовая пресса пишет, что «маячат красные огни, загорается все больше и больше предупреждающих сигналов». Видели мы краткосрочную реакцию рынка, опять же, тот же рост нефти, который был накануне, и реакцию на отложенное введение новых тарифных ограничений в отношении Китая.

Сейчас есть много комментариев, в частности, сообщается, что прошли телефонные переговоры между Соединенными Штатами и КНР и в сентябре могут состояться встречи официальных представителей этих стран, правда, дата неизвестна. Но то, чего сейчас дополнительно боится рынок, — так это четкого сигнала, который во всех учебниках экономики расценивается как сигнал к рецессии.

Речь о так называемой инверсии кривой доходности. Что это означает? Самый простой пример, если кто-то не знаком с рынком долговых обязательств, можно привести на кредитах: вот кредит короткий обходится, строго говоря, дешевле, чем кредит длинный. Соответственно, то же самое происходит, скажем там, с какими-то вложениями средств, пусть это будут депозиты. Короткий депозит приносит меньше доходов, чем длинный, правильно? И ставка, которую предполагаешь на длинном вкладе, вообще-то говоря, должна быть выше. Это так называемая нормальная ситуация. То же самое происходит с облигациями: есть короткие выпуски — на два года-пять лет, средние — на 10-15 лет и длинные — на 30 лет. И нормальная ситуация, когда доходность, скажем, по двухлетним облигациям меньше, чем по длинным. Есть ситуация так называемой инверсии кривой, когда получается, что доходности по длинным облигациям падают и, соответственно, оказываются ниже, чем доходности по краткосрочным.

Причина в том, что Центральные банки запаздывают с изменением своей кредитно-денежной политики.

Например, на американском рынке сегодня 30-летние облигации показали рекордный минимум доходности, то есть все, что есть 30-летнего, как говорится, с рынка скупили и смели. Значит, действия, которые предпринимает ФРС, неадекватны, их недостаточно. И даже Питер Наварро, который возглавляет Совет по торговле в администрации Дональда Трампа, сейчас говорит о том, что эта инверсия кривой доходности — четкий сигнал от Федерального резерва снижать процентные ставки.

А это тоже некий цикличный процесс, потому что как только игроки видят такую инверсию кривой, они понимают, что это может означать рецессию.

Это очень четкий сигнал, во всех учебниках, повторюсь, это прописано. Значит, надо продавать все, что сейчас есть на руках. Отсюда полуторапроцентное падение на фондовых рынках и так далее. Вместе с тем, это запускает механизм бегства в защитные активы. Значит, начинает дорожать йена, начинает дорожать золото, начинает дорожать швейцарский франк. Отсюда все свободные деньги, которые есть и вложены в рискованные активы, тут же из рынка уходят.

Но я постепенно подбираюсь к рублю. С одной стороны, на нас, понятное дело, давит падающая нефть, которая тоже является заложником общей паники на рынках. С другой — инвесторы уходят из рискованных активов, и падает не только рубль, но и целый ряд других валют группы развивающихся рынков, падает наш фондовый рынок и так далее. Поэтому сейчас трудно говорить о том, что мы где-то нащупаем промежуточное дно, что оно будет именно промежуточным, или нас, наконец-то, ждет серьезный коррекционный шок и падение рынков на ощутимую величину. Практически весь август, может быть, даже конец июля, рынки лихорадит. Мы об этом постоянно говорим. И для кого-то теперь уже и пятипроцентное падение фондовых индикаторов — это недостаточный сигнал.

Кто сможет успокоить рынок? По традиции это, конечно, какие-то первые лица. Может быть, выступит Дональд Трамп, который подвергнет критике Федеральный резерв. Что-то, может быть, скажут представители Центрального банка, может быть, даже это будет председатель ФРС Джером Пауэлл. В России, между тем, если посмотреть, некий неприятный фактор в виде снижения российского рубля есть, но никакой такой вот прямо паники-паники нет. Ну видели мы отметку 65,6 или 65,8 руб. за доллар. Это ведь не пятипроцентное падение, а полуторапроцентное падение. А когда рубль рос на подорожавшей нефти, мы также говорили: «Как прекрасно, нефть выросла, и рубль пошел следом». Так что какие-то колебания происходят, это неприятно для тех, кто уверовал в то, что август пройдет не совсем панически, как это обычно бывает. Может быть, август показывает те свои зубы, к которым россияне уже привыкли.