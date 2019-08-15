Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог

Минтранс России подготовил рекомендации по установке дорожных камер. Представитель вице-премьера Максима Акимова рассказал “Ъ”, что методика «в целом одобрена, но будет дорабатываться», а в сентябре планируется ее утвердить. После утверждения она будет направлена во все регионы, кроме Москвы.

Проект был анонсирован в апреле 2019 года после масштабной дискуссии о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч.

“Ъ” удалось ознакомиться с документом Минтранса, в котором сказано, что место установки камеры нужно выбирать «с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов». Владельцам дорог рекомендовано размещать в сети информацию о расстановке камер. При этом при установке муляжей их необходимо обозначать на картах как обычные стационарные приборы.

Подробнее о проекте читайте в материале “Ъ” «Муляжи на горизонте».