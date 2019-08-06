Суд в Петербурге снял с выборов трех кандидатов в муниципальные депутаты

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел три исковых заявления, поданных против ИКМО «Екатерингофский». Заявители — кандидаты-самовыдвиженцы в совет округа Владислав Шульгин и Андрей Харламов — пытались оспорить регистрацию независимых кандидатов по причине того, что те якобы подали документы за пределами срока их приема.

Суд требования истцов удовлетворил, проигнорировав решение городской избирательной комиссии о продлении срока подачи документов. Двое самовыдвиженцев Мария Кинза и Владислав Пушкин, а также представитель ЛДПР Иван Коротков оказались сняты с выборов.

Напомним, что ГИК постановила считать первым днем приема документов 24 июня, а не 10-е число этого же месяца. Сделано это было на основании того, что комиссия «Екатерингофского» скрывала дату назначения выборов.

Олег Дилимбетов