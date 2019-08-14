«Матч ТВ» в доказательство вины «Порту» за срыв трансляции показал договор и переписку

Заявленный футбольным клубом «Порту» дедлайн оплаты трансляции матча с «Краснодаром» (2:3) в полтора часа до начала матча не прописан в договоре, сообщил журналистам креативный директор канала Гавриил Гордеев. По его словам, согласно договору, «Матч ТВ» мог внести плату за трансляцию до 1 сентября 2019 года. В подтверждение вины «Порту» за срыв трансляции телеканал опубликовал на своем сайте скриншот договора и переписку с португальской стороной в день матча.

В связи с большим количеством информации, слухов и домыслов относительно сорванной трансляции игры между «Порту» и «Краснодаром» креативный директор Матч ТВ Гавриил Гордеев выступил с официальным заявлением:https://t.co/QFEhXA2CkE pic.twitter.com/e1Z6KtTdN7 — Матч ТВ (@MatchTV) August 14, 2019

По словам господина Гордеева, сумма в €50 тыс., запрошенная «Порту» за трансляцию матча, была завышена, но канал принял решение о покупки трансляции ввиду высокого интереса зрителей телеканала. За полтора часа до начала матча телеканал получил письмо от португальской стороны, в котором, ссылаясь на президента клуба, исполнители отменяли договоренности, прописанные в контракте, и требовали оплаты до начала матча. В этот же момент доступ к ТВ-сигналу был заблокирован для российского телеканала.

Перевести запрошенную сумму через банки не представлялось возможным, так как они уже были закрыты, списать оплату с корпоративной банковской карточки, данные которой был готов предоставить «Матч ТВ», португальская сторона отказалась.

Ранее креативный директор «Матч ТВ» заявил, что португальский футбольный клуб должен быть подвергнут санкциям за срыв трансляции в России.

О триумфе «Краснодара», не попавшего в российский телеэфир, читайте в материале “Ъ”.