Александр Беглов: Решение по строительству в Муринском парке будет принято после общественных слушаний

15 августа, четверг
Решение о реализации проекта спорткомплекса в Муринском парке будет принято по итогам проведения общественных слушаний . Об этом говорится в ответе врио губернатора Петербурга Александра Беглова на запрос депутата Заксобрания города Михаила Амосова.
В документе говорится, что профильным комитетам Смольного поручено разработать концепцию благоустройства территории, прилегающей к месту предполагаемого строительства.
Напомним, накануне на территории Калининского района города прошел согласованный митинг «против застройки Муринского парка. Граждане требовали отмены строительства второй очереди спорткомплекса «Нова Арена».