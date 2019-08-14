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Александр Беглов: Решение по строительству в Муринском парке будет принято после общественных слушаний

Решение о реализации проекта спорткомплекса в Муринском парке будет принято по итогам проведения общественных слушаний . Об этом говорится в ответе врио губернатора Петербурга Александра Беглова на запрос депутата Заксобрания города Михаила Амосова.

В документе говорится, что профильным комитетам Смольного поручено разработать концепцию благоустройства территории, прилегающей к месту предполагаемого строительства.

Напомним, накануне на территории Калининского района города прошел согласованный митинг «против застройки Муринского парка. Граждане требовали отмены строительства второй очереди спорткомплекса «Нова Арена».

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