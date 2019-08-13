Около трехсот человек собралось на митинге в защиту Муринского парка

Согласованный митинг «против застройки Муринского парка» проходит в Санкт-Петербурге напротив самого парка, на территории Калининского района. Граждане требуют отмены строительства второй очереди спорткомплекса «Нова Арена».

По словам одного из организаторов акции, лидера движения «Красивый Петербург» Красимира Врански, в акции принимают участие около трехсот человек.

Спортивный объект, против которого выступают горожане, должен занять территорию парка площадью 1,8 га. При этом активисты уже подали коллективный иск против Госстройнадзора, чтобы он отозвал у застройщика разрешение на строительство. Слушание по делу назначено на 26 августа.

Олег Дилимбетов