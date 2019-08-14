Глава управления МВД Приморского района Петербурга ушел в отставку

В среду, 14 августа, стало известно об отставке начальника управления МВД по Приморскому району Петербурга полковника Анатолия Станака. Он написал рапорт по собственному желанию в связи с уходом на пенсию. По данным «Фонтанки.ру», ранее с жалобой на господина Станака в петербургский главк обратились его подчиненные. Они обвинили своего руководителя в создании «невыносимых условий работы».

В настоящий момент должность руководителя управления в Приморском районе остается вакантной. В числе прочих возможных кандидатур на ее замещение называется фамилия Михаила Хлусова, который до недавнего времени занимал пост замначальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, но позже был выведен за штат. Отметим, что его брат-близнец Николай Хлусов трудится начальником УМВД Фрунзенского района.

Напомним, что в последний раз о кадровых изменениях в руководстве регионального ГУ МВД “Ъ-СПб” писал на прошлой неделе, когда на должность заместителя начальника полиции по оперативной работе Сергея Стрелина был назначен начальник Управления уголовного розыска, полковник Игорь Парадеев. Одновременно с этим пост второго заместителя Андроника Джаладьянца занял подполковник Антон Супрун, в последнее время работавший заместителем Оперативного управления, а ранее — начальником УМВД Кронштадтского района.