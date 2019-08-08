Очередные кадровые изменения произошли в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти произошли очередные назначения на руководящие посты. В частности, приказом начальника главка Романа Плугина от 8 августа на должность заместителя начальника полиции по оперативной работе Сергея Стрелина назначен начальник Управления уголовного розыска, полковник Игорь Парадеев. Одновременно с этим пост второго заместителя Андроника Джаладьянца занял подполковник Антон Супрун, в последнее время работавший заместителем Оперативного управления, а ранее — начальником УМВД Кронштадтского района. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Кроме этого, на вакантное место начальника Управления уголовного розыска в качестве исполняющего обязанности назначен работавший заместителем полковник Олег Колесников. Также, по данным издания, в ближайшее время руководство главка может представить новых руководителей Центра «Э» и 8-го «угонного» отдела управления розыска.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что начальником контрольно-ревизионного управления регионального ГУ МВД стал подполковник Георгий Коносов, а начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции — полковник Евгений Ульянов.