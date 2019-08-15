Радиостанции пройдут оцифровку

В Санкт-Петербурге начался эксперимент по внедрению цифрового радиовещания на Comedy Radio, Авторадио и «Европа Плюс». Оно принесет новые сервисы для слушателей, особенно при путешествиях на автомобиле, уверены производители электроники. Результаты теста пока не впечатлили медиахолдинги, которые предупредили о значительных расходах на внедрение новой технологии по всей стране. В перспективах цифрового радио в России сомневаются и в Минкомсвязи.

В России появилась первая радиостанция, которая вещает одновременно в аналоговом и цифровом формате, рассказал “Ъ” представитель Российской телерадиовещательной сети (РТРС). По его словам, в июле в Санкт-Петербурге трансляция Comedy Radio холдинга «Газпром-медиа» началась одновременно в двух форматах: аналоговом FM и цифровом DRM (Digital Radio Mondiale). Это эксперимент, который продлится как минимум до конца года, говорят в РТРС.

После установки DRM-передатчика к FM-сигналу Comedy Radio на частоте 95,7 МГц добавляется цифровая копия станции, поясняют в РТРС. Это, в частности, позволяет вместе с основным сигналом дополнительно передавать «сопутствующую текстовую информацию, логотипы радиостанций и другие изображения». В тестировании РТРС участвуют еще две радиостанции, у которых тоже появился цифровой сигнал — Авторадио «Газпром-медиа» и «Европа Плюс» Европейской медиагруппы (ЕМГ), отметили на предприятии.

Испытания DRM на радиостанциях правильнее называть научной работой в рамках изучения этого стандарта, отмечает гендиректор «Газпром-медиа Радио» Юрий Костин. «О конечных выводах говорить рано, но пока DRM по своим показателям не впечатляет, явных преимуществ у DRM над FM мы пока не видим. Качество цифрового радиосигнала, подобно HDTV, в теории может быть лучше, но по мощности, охвату и финансовым показателям стандарт FM по-прежнему остается лучшим стандартом для радио»,— рассуждает он. ЕМГ участвует в данном эксперименте, но даже о промежуточных результатах говорить рано, указывает гендиректор ЕМГ Роман Емельянов: «Переход на "цифру" для такой большой по площади страны, как Россия — достаточно затратный процесс. Не факт, что плюсы от внедрения, возможности нашим слушателям использовать дополнительные сервисы будут перекрывать те значительные расходы, которые потребуются на внедрение этого проекта». Игроки рынка ранее не раз заявляли, что введение любого цифрового стандарта без возможности сохранения аналогового вещания они не поддерживают, так как он означает кратное увеличение количества игроков на фоне сокращающихся доходов от рекламы.

Идея создания в России цифрового радио не вдохновляет и профильных чиновников. «Не считаю, что у цифрового эфирного радио в России есть перспективы»,— сказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. По его мнению, ни в один из существующих стандартов не стоит вкладываться, «если, конечно, речь не идет о том, чтобы менеджмент лично заработал на капитальных затратах». Впрочем, 25 июля Государственная комиссия по радиочастотам разрешила развивать в России цифровое радио на основе технологии РАВИС («Аудиовизуальная информационная система реального времени»). Ее разработкой занимается компания родственников бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, писал “Ъ” 6 августа.

DRM как стандарт цифрового вещания — это шаг вперед в модернизации эфирного вещания, и его внедрение можно только приветствовать, не согласен собеседник “Ъ” в одном из крупных производителей оборудования. По его мнению, перспективным рынком являются автомобильные радиоприемники. «Как известно, сейчас только у Авторадио во всех субъектах федерации используется одна и та же FM-частота, все остальные радиостанции используют разные номиналы частот, и при переезде из одного субъекта в другой радиостанцию приходится искать вручную»,— напоминает собеседник. Цифровой приемник способен выполнить поиск любимой радиостанции в любой точке России автоматически, а также при пересечении границы субъекта обеспечить непрерывность прослушивания любимой радиостанции, что оценят дальнобойщики и автопутешественники. «Хоть стандарт и разрабатывался с начала 2000-х годов, внедрение в мире началось около двух-трех лет назад, и проходит оно во всех странах Евросоюза, Индии, Южной Африке, Великобритании. Поэтому Россия тут оказывается в авангарде и в очень приличной компании»,— заключает собеседник “Ъ”.

Валерия Лебедева, Юлия Тишина