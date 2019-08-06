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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ   |  купить фото

Радио передали цифру

Власти одобрили использование стандарта связи РАВИС

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 9

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила развивать в России цифровое радио на основе технологии РАВИС («Аудиовизуальная информационная система реального времени»). Ее разработкой занимается компания родственников бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. Крупнейшие вещатели пока не заинтересованы в цифровизации — она может означать удар по их рекламным бюджетам из-за резкого роста числа радиостанций.


ГКРЧ выделила частоты 65,8–74 МГц и 87,5–108 МГц в FM-диапазоне неопределенному кругу лиц сроком на десять лет для создания в России сетей цифрового радио и мультимедийного вещания в стандарте РАВИС, следует из протокола по итогам заседания, состоявшегося 25 июля. РАВИС должна обеспечить возможность цифрового радиовещания с высокой скоростью передачи данных, благодаря чему на частоте со стандартной шириной полосы вместо одной аналоговой радиостанции можно транслировать 10–15, а также передавать видео. Еще одним плюсом технологии заявлена возможность непрерывного приема в регионах вдоль автомобильных дорог.

Технологию РАВИС с 2014 года разрабатывает компания «Сад-Ком» Виктора Дворковича и его сына Александра, которые приходятся родственниками бывшему вице-премьеру Аркадию Дворковичу, сообщало издание CNews. По данным Kartoteka.ru, Виктор и Александр Дворковичи владеют по 33,3% в ООО «Научно-производственная фирма "Сад-Ком"», еще 33,3% у Светланы Русановой. Связаться с «Сад-Ком» 5 августа не удалось.

Цифровизация радио давно обсуждалась властями и изначально была частью федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2015 годы». В апреле 2018 года ГКРЧ дала разрешение на цифровизацию радиовещания в России на основе сразу двух стандартов — DRM+ (Digital Radio Mondiale) и DAB+ (Digital Audio Broadcasting).

Технология РАВИС рынку не нужна, уверен замминистра связи Алексей Волин. «Четыре года назад мы на базе министерства собирали для обсуждения вопроса представителей крупнейших в России радиохолдингов, и ни для кого из них интереса технология не представляет»,— пояснил он. По словам чиновника, проблема не в самой технологии, а в том, что цифровизация подразумевает кратное увеличение количества участников рынка. «Объемов рекламных бюджетов радио, которые есть сейчас, с трудом хватает даже действующим игрокам. Поэтому для отрасли переход на цифровой формат был бы самоубийством»,— рассуждает господин Волин. По его прогнозу, в ближайшие годы отрасль ждет другая трансформация — рост доли спутникового и интернет-вещания. «Это тоже будет подразумевать возможное увеличение количества игроков, но не будет столь губительно для отрасли, как переход на цифру, потому что это другая структура медиапотребления, которая предполагает другие рекламные форматы и способы монетизации»,— резюмировал он.

Сейчас только на столичном рынке более 50 радиостанций, и только лидеры могут похвастаться хорошими результатами, отмечает гендиректор «Газпром-медиа Радио» Юрий Костин. «Введение цифрового стандарта, этого или любого другого, может означать увеличение количества игроков в десять раз. Думаю, в ближайшие годы никому и в голову не придет без каких-то разумных ограничений делать это на высококонкурентном рынке»,— уверен он. При обсуждении перспектив таких стандартов также встает вопрос о том, кто будет производить и распространять оборудование для цифрового вещания и как его внедрять в автомобили, добавляет господин Костин, прогнозируя, что в долгосрочной перспективе на российском рынке все же вероятно развитие цифрового вещания, которое будет сочетаться с аналоговым. «Однако без игроков рынка обсуждать внедрение цифрового вещания нельзя — мы должны производить качественный контент для слушателя, а для этого на рынке должно быть достаточно денег»,— подчеркивает он.

РАВИС к тому же проработана хуже по сравнению с другими системами цифрового радиовещания, считает глава и сооснователь производителя радиооборудования Digiton Systems Сергей Соколов. «Например, для DRM есть десятки стандартов, рекомендаций, отчетов об испытаниях, тогда как для РАВИС я знаю только пять ГОСТов»,— говорит он, отмечая, что исследования стандарта потребуют дополнительного финансирования. Участники рынка готовы рассматривать введение «цифры» только с условием сохранения аналогового вещания, но данных о возможности использовать РАВИС совместно с аналоговыми FM-радиостанциями пока нет, указывает господин Соколов. Также, по его мнению, выбор этого стандарта обострит проблему доступности приемников, так как искусственно закроет рынок от импортного оборудования.

Валерия Лебедева, Юлия Тишина


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