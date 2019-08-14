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В Северо-Западном банке Сбербанка назначен новый куратор корпоративно-инвестиционного бизнеса

Заместителем председателя Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк», курирующим корпоративно-инвестиционный бизнес, назначен Роман Львов. Ранее возглавлявший это направление Олег Тихомиров перешел на позицию директора головного отделения Сбербанка по Ленинградской области, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Господин Львов пришел в систему Сбербанка в 1999 году на должность контролера-кассира Автозаводского отделения Сбербанка в Тольятти и прошел карьерный путь до управляющего директора CIB Поволжского банка в 2015 году. С апреля 2019 года он занимал должность управляющего директора – директора Центра продаж корпоративным клиентам Поволжского банка.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Сбербанк приобрел у Газпромбанка 51% акций петербургского Центра речевых технологий. Эта компания разрабатывает различные биометрические технологии, в том числе систему распознавания речи.

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