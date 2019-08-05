Газпромбанк продал Сбербанку 51% акций петербургского Центра речевых технологий

Газпромбанк закрыл сделку по продаже ПАО «Сбербанк» 51% акций петербургской ГК «Центр речевых технологий», разрабатывающей системы распознавания речи. Акционеры сформировали новый совет директоров: в него вошли два представителя от Газпромбанка, четыре — от Сбербанка, включая председателя совета директоров компании, а также один от Digital Horizon. Председателем совета директоров избран руководитель департамента SberDevices в ПАО «Сбербанк» Константин Круглов, говорится в сообщении Газпромбанка.

ЦРТ является ведущим российским разработчиком биометрических технологий. Сделка позволит компании получить доступ к ресурсам и компетенциям двух крупнейших финансовых организаций России. В настоящий момент технологии ЦРТ помимо Сбербанка и Газпромбанка используют также ВТБ, Вымпелком, «Ростелеком», РЖД и другие крупные компании.