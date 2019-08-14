Либертарианская партия подала заявку на митинг в Москве 25 августа

Либертарианская партия отправила в московскую мэрию заявку на согласование митинга 25 августа в центре города, сообщила пресс-секретарь партии Дарья Петрушенко. «Это шествие в начале Страстного бульвара у Пушкинской площади по Бульварному кольцу до проспекта академика Сахарова, и там уже, соответственно, митинг»,— сказала госпожа Петрушенко (цитата по «РИА Новости»).

Представители оппозиции также подали две заявки на проведение шествия и митинга 24 августа. Инициаторами стали глава штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Эльвира Вихарева, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев и член московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова.

Ранее мэрия Москвы отклонила заявку на проведение протестного митинга 17 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Они объяснили это нарушением сроков подачи уведомления. Оппозиционеры подали возражение на решение мэрии. По их мнению, они не нарушали требования законодательства.

Напомним, с июля в столице проходят протестные акции из-за того, что Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 оппозиционерам, в том числе Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу и другим.

После одной из протестных акций, 27 июля, Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело, по которому вчера арестовали уже 14-го фигуранта. На последнем митинге 10 августа звучали в том числе призывы освободить арестованных. Глава СПЧ попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить обоснованность возбуждения уголовного дела.

О планах оппозиции на 17 августа — в материале “Ъ” «Повестка выходного дня».