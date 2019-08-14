Пожар на проспекте Народного Ополчения локализован

Пожар в павильоне с автомагазинами на проспекте Народного Ополчения, д.28 локализован. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

По уточненным данным, на объекте горели ангар и одноэтажный павильон. К ликвидации пожара привлекались 21 единица техники и 85 человек личного состава. Его площадь составила 400 кв. м. В настоящий момент на место направлена лаборатория ПХРЛ КВЗП для замера уровня загрязнения, уточнили в ведомстве спасателей.

Напомним, что информация о крупном пожаре в Кировском районе Петербурга поступила в 13:52. Изначально ему был присвоен номер сложности по 1-БИС, однако позже из-за угрозы распространения огня ранг пожара был повышен до №2-БИС.