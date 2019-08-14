Пожар в автосервисе на проспекте Народного Ополчения тушат по повышенному номеру сложности

Днем в среду, 14 августа, в Кировском районе Петербурга произошел пожар в автосервисе, расположенном на проспекте Народного Ополчения, 28. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По данным регионального управления МЧС, информация о возгорании поступила на пульт дежурного «01» около двух часов дня. Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен повышенный номер сложности 1БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Напомним, в конце июля в Петербурге также горел автосервис, расположенный в районе пересечения Богатырского и проспекта Испытателей.