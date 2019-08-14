В Кремле оценили профессиональные качества врио губернатора Петербурга

При выборе кандидата на должность врио губернатора Петербурга президент РФ Владимир Путин ориентировался не на его партийность, а на послужной список и профессиональные качества. Так же происходит и с кандидатурами в других регионах. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

При этом, по словам господина Пескова, фактор партийной принадлежности, в частности, в ситуации с Александром Бегловым, учитывался, однако не стоял на первом месте.

Напомним, что во время теледебатов кандидатов в губернаторы Петербурга господин Беглов назвал себя беспартийным, уточнив, что у него «одна партия — наши горожане». В ответ на это заявление «Единая Россия» удалила со своего сайта информацию о его биографии.