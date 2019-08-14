«Единая Россия» удалила с сайта биографию Александра Беглова после его заявления о «беспартийности»

С официального сайта политической партии «Единая Россия» исчезла биография врио губернатора Петербурга Александра Беглова. При попытке открыть вкладку на экране высвечивается «Ошибка 404». Произошло это после заявления господина Беглова на теледебатах кандидатов в губернаторы о том, что он беспартийный. На это обратила внимание «Новая газета».

При этом копии данной страницы сохранились в кэше. Там указано, что ранее Александр Беглов является членом высшего совета партии, а также руководил ее региональным отделением в Петербурге.

Напомним, первые теледебаты кандидатов в губернаторы Петербурга прошли во вторник, 13 августа. Основной их темой стало планирование городского бюджета. В ходе обсуждения господин Беглов, отвечая на один из вопросов, назвал себя беспартийным, заявив, что у него «одна партия — наши горожане».