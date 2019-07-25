В Приморском районе горит автосервис «ЕвроАвто»

Крупный пожар произошел днем 25 июля в Приморском районе Петербурга. Огонь охватил автосервис «ЕвроАвто», расположенный в районе пересечения Богатырского и проспекта Испытателей. Как сообщают в соцсетях очевидцы, работники в спешке выкатывают из боксов машины.

По данным «Фонтанки.ру», пожар начался в складских помещениях. Сотрудники автосервиса тушат его собственными силами. Между тем, на место уже прибыли пожарные. О пострадавших не сообщается.

Напомним, что в 2015 году сгорело здание склада и логистического центра «ЕвроАвто» площадью 36 тыс. кв. м. Убытки тогда превысили 700 млн рублей.