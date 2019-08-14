Во Франции вспомнили о договоренностях с террористами

После того как французская пресса рассказала о признаниях бывшего начальника контрразведки Ива Бонне, который в 1982 году заключил перемирие с палестинцами, совершившими теракт в парижском квартале Маре, от президента Эмманюэля Макрона потребовали расследования и предания гласности засекреченных документов. С подробностями — корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Видный деятель правой партии «Республиканцы», депутат Национального собрания Эрик Сиотти обратился с письмом к президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Он напомнил о том, как «9 августа 1982 года несколько террористов расстреляли ресторан Jo Goldenberg в квартале Маре в Париже». «Это ужасное для семей и близких жертв воспоминание стало еще мучительнее в связи с ужасающими откровениями бывшего начальника контрразведки господина Ива Бонне, который признал существование неписаного договора с террористической палестинской группой Абу Нидаля. Если это секретное соглашение существует, это государственный скандал и оскорбление памяти жертв»,— отметил господин Сиотти.

Депутат Национального собрания Франции Эрик Сиотти Фото: Reuters

Напомним, ранее французская пресса рассказала о признаниях бывшего начальника контрразведки Direction de la surveillance du territoire Ива Бонне, занимавшего этот пост в 1982–1985 годах. Давая показания по делу о теракте в Париже 9 августа 1982 года, он поведал о переговорах с преступниками и достигнутой с ними договоренности: взамен на отказ от террористической деятельности во Франции им была гарантирована безопасность на всей территории страны.

Депутат Сиотти просит президента снять гриф секретности с документов, которые не только способны пролить свет на события 37-летней давности, но, возможно, и объяснить те трудности и проволочки, с которыми встречалось следствие, определившее имена убийц лишь четыре года назад.

В своем депутатском запросе господин Сиотти солидаризируется с аналогичным требованием, поданным накануне от имени Совета еврейских организаций Франции. Председатель совета Франсис Калифа также считает, что речь может идти о «беспрецедентном государственном скандале». Как передает агентство AFP, он требует «рассекречивания документов и создания парламентской комиссии по расследованию». Совет просит президента Макрона поддержать необходимые дипломатические и судебные процедуры, чтобы «террористы, ответственные за эту бойню, предстали перед французскими судьями».

Тем временем сам 83-летний господин Бонне в беседе с журналистом i24NEWS признал, что переговоры с террористами велись.

Он напомнил, что дал судье показания, которые должны были остаться тайной следствия, но оказались добычей журналистов, и уточнил: переговоры касались не ответственности за произошедшие убийства, а будущего. Палестинским террористам было позволено, в частности, встретиться с находившимися тогда в тюрьме двумя членами организации Абу Нидаля. Свою службу контрразведки Ив Бонне не считает ответственной за неудачи следствия, объясняя, что единственной целью переговоров было избежать новых возможных терактов на территории Франции.