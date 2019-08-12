Французские спецслужбы договаривались с террористами

При расследовании произошедшего в Париже 37 лет назад теракта обнаружилось, что французская контрразведка заключила с террористами договор о ненападении. Это известие, которое в конце минувшей недели предала гласности газета Le Parisien, вызвало возмущение у потомков пострадавших в теракте и ассоциации жертв терроризма. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Французская пресса рассказала о признаниях бывшего начальника контрразведки Direction de la surveillance du territoire Ива Бонне, занимавшего этот пост в 1982–1985 годах. Давая показания по делу о теракте в Париже 9 августа 1982 года, он поведал о переговорах с преступниками и достигнутой с ними договоренности: взамен на отказ от террористической деятельности во Франции им была гарантирована безопасность на всей территории страны.

Теракт, о котором идет речь, произошел на парижской улице Розье в квартале Маре. Теперь там на доме 7 висит мемориальная доска в память о жертвах трагедии. Палестинские террористы бросили тогда гранату в еврейский ресторан Jo Goldenberg, а потом открыли огонь из автоматов по посетителям. Пострадали 35 человек, шестеро были убиты. Затем нападавшие, продолжая стрелять, вышли на улицу и скрылись до появления полиции.

Ресторан Гольденберга давно закрыт, хозяин умер пять лет назад, лишь в одном из окон первого этажа сегодня сохранилась часть красной маркизы с надписью Bistrot. В ХХ веке маленькая площадь на перекрестке с улицей Дюваля (бывшая Еврейская улица) стала центром общины евреев-ашкенази, переехавших в Париж из Польши, России и Австро-Венгрии. По соседству находились школа, кошерные лавки, жизнь в которые вернулась после ухода гитлеровцев и возвращения части жителей, избежавших депортации и лагерей смерти. Jo Goldenberg стал известным и модным рестораном еврейской кухни, куда охотно ходили и жители Маре, и туристы. Его и избрали целью нападения.

Место теракта 1982 года в Париже Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Поскольку в августе 1982 года никто не взял на себя ответственность за преступление, круг подозреваемых был широк. Говорили об участии крайне правых, неонацистов и даже террористов из ИРА. Имена преступников были названы только в 2015 году, когда по представлению следователей парижский судья Марк Тревидик выдал ордера на арест палестинцев, которые принадлежали к группе «Революционный совет "Фатха"», известной также как «Организация Абу Нидаля» (ОАН).

Эта группа отличалась радикализмом и жестокостью. С 1973 года, когда она была создана, ее члены совершили в 20 странах не менее 120 терактов, жертвами которых стали сотни человек. Организатор группы Сабри Халиль аль-Банна, он же Абу Нидаль, смертный враг Ясира Арафата, убивал не задумываясь других палестинцев, ливанцев, иранцев, итальянцев и американцев. Никто не пожалел о нем, когда он сам был убит 16 августа 2002 года в Багдаде.

Преступники с улицы Розье живы и здоровы. Считается, что один из них, проживающий сейчас в Иордании 57-летний Мохамед Суэр аль-Абасси, он же Амжад Атта, подготовил атаку и снабдил боевиков оружием. А его сообщники — Али Абдурахман, он же Абу Зайед, и Махмуд Кадер Абед, или Хишам Харб,— расстреливали посетителей ресторана. 56-летний Абу Зайед стал гражданином Норвегии и поселился с семьей в городке Сикен, 60-летний Хишам Харб спокойно живет в Рамалле на Западном берегу реки Иордан.

Никто из них в итоге не был выдан французским властям. Жителя Иордании арестовали, но вскоре отпустили — ввиду истечения срока давности за преступление. Несмотря на наличие соглашения с Францией об экстрадиции, Иордания не выдает западным странам своих граждан. Отказ по той же причине был получен и от властей Норвегии, хотя сейчас юристы надеются доказать, что боевик получил гражданство на основании фальшивых документов.

Теперь же стало известно, что вскоре после покушения на улице Розье представители французской контрразведки встретились с членами ОАН и заключили тот самый негласный «договор о ненападении». Газета Le Parisien приводит слова тогдашнего руководителя контрразведки Ива Бонне, который сказал террористам: «Я не хочу больше покушений на французской территории. Взамен я позволю вам въезжать во Францию, я вам гарантирую, что с вами ничего не произойдет». По словам отставного контрразведчика, в целом договоренность соблюдалась.

Когда журналисты издания The Times of Israel связались с господином Бонне, он подтвердил факт переговоров в палестинцами и сказал, что до сих пор считает эту тактику правильной. «Месть не была моей задачей...— сказал 83-летний отставник.— Стратегия сил государственной безопасности, помимо прочего, заключается и в том, чтобы вести переговоры с противником или даже с врагом. Я не должен был заботиться о том, что произошло до того, это забота следователей. Мне надо было думать о том, что могло произойти после». Семьи жертв теракта в Jo Goldenberg и ассоциация жертв терроризма Association francaise des victimes du terrorisme говорят, что «шокированы» признаниями и намерены требовать расследования возможных связей контрразведчиков и террористов, до сих пор прикрытых завесой «государственной тайны».