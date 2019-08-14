В Петербурге демонтировали незаконное летнее кафе Burger King

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга в ходе очередного рейда по выявлению незаконно занятых участков земли, находящихся в пользовании Петербурга, пресекли деятельность летнего кафе площадью 22 кв. м. на шоссе Революции, вблизи дома 41/39. Договорными отношениями занимаемый земельный участок обременен не был. Пользователем данного объекта является ООО «Бургер Рус» (сеть ресторанов быстрого питания Burger King), сообщили в ККИ.

Как отметили в комитете, в июне этого года указанный земельный участок уже освобождался в виду его незаконного использования под размещение летнего кафе. В рамках административного делопроизводства по данному факту землепользователем был уплачен штраф в размере 100 тыс. рублей.

Кроме этого, сотрудниками ККИ в принудительном порядке была демонтирована летняя веранда кафе на Бухарестской улице, вблизи дома 144, самовольно установленная ООО «Сальвиния». Аналогичное нарушение было выявлено также на Морской набережной, близ дома 17, на Лахтинской улице, д.8 и д.9 и на Большой Конюшенной, дом 5. В результате проведенных мероприятий изъято более 110 единиц уличной мебели (столы, стулья, зонты), незаконно занятые земельные участки освобождены.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Петербурга прорабатывают вопрос о возможности круглогодичной работы уличных летних кафе. Их владельцы смогут не убирать веранды на зиму, но при этом будут освобождены от арендной платы в периоды, когда они использоваться не будут.