В Смольном могут разрешить круглогодичное размещение веранд уличных кафе в Петербурге

Власти Петербурга прорабатывают вопрос о возможности круглогодичной работы уличных летних кафе. Об этом заявил председатель комитета имущественных отношений Смольного Валерий Калугин.

По его словам, владельцы уличных кафе в Петербурге смогут не убирать веранды на зиму, но при этом будут освобождены от арендной платы в периоды, когда она использоваться не будет. «Это коснется определенных территорий, где это позволительно с точки зрения правил благоустройства, безопасности, градостроительных и транспортных норм»,— уточнил господин Калугин «Фонтанке.ру».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Смольном подготовили документ, разрешающий летним кафе работать до 10 октября. До этого сезон функционирования нестационарных торговых точек в городе длился с 1 мая по 30 сентября. Кроме этого, власти сообщали об упрощении процедуры согласования размещения веранд летних кафе и ресторанов в Петербурге.