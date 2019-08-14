Погоня за виртуальным общением лишает сна и счастья

Ученые, в течение трех лет изучавшие вопрос влияния соцсетей на психическое здоровье подростков, установили, что дети, которые больше трех раз в день заходят в соцсети, гораздо чаще ощущают себя несчастливыми, испытывают тревогу и неудовлетворенность жизнью. Но, по мнению ученых, дело не в соцсетях как таковых, а в том, что подростки слишком активно ими пользуются.

Ученые института детского здоровья Университетского колледжа Лондона и медицинского института Имперского колледжа Лондона изучили связь между психическим здоровьем подростков и соцсетями. Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

Непосредственного вреда от соцсетей для здоровья и мироощущения подростков ученые не выявили.

Но, по их словам, есть явно выраженный косвенный вред — слишком активное пользование соцсетями (посещение сайтов более трех раз в день) лишает подростков нормального сна и нормальной физической активности, а также повышает опасность стать мишенью кибербуллинга, особенно среди девочек.

На протяжении трех лет, с 2013 по 2015 год ученые вели наблюдение за 13 тыс. подростков в возрасте 13–16 лет, собирая с помощью интервью данные об их образе жизни, активности в соцсетях и здоровье. За это время подростки из фокус-группы стали чаще пользоваться соцсетями. Если в 2013 году менее половины из них заходили в соцсети по несколько раз в день, то к 2015 году таких было уже почти 70%. Среди мальчиков число активных пользователей выросло с 43% до 69%, среди девочек — с 51% до 75%. Чаще всего они посещали Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, WhatsApp и некоторые другие соцсети и мессенджеры.

Главный вывод исследования: чем активнее подростки пользуются соцсетями — заходят в них более трех раз в день — тем больший психологический стресс испытывают.

Исследования выявили три главных негативных фактора для психического и физического здоровья подростков:

кибербуллинг, нарушение сна, снижение физической активности.

Негативные последствия отмечаются и у мальчиков, и у девочек, однако у девочек уровень психологического стресса выше в два раза. Возможно, полагают исследователи, это объясняется тем, что девочки активнее пользуются соцсетями, они более эмоционально восприимчивы, чем мальчики, у них изначально выше уровень тревожности, и кроме того, они чаще становятся объектами кибербуллинга.

Ученые также дают рекомендации родителям. «Необходимо быть в курсе социального окружения своих детей, как онлайн, так и в реальном мире,— говорит Даша Николс из Имперского колледжа Лондона, призывая родителей пересмотреть свое отношение к ситуации.— Вместо того чтобы твердить подросткам, чтобы они не сидели вечно в смартфоне, нужно убедить их не брать с собой гаджеты в спальню перед сном. Тогда они будут лучше спать».

Есть рекомендации и для самих подростков. «Для молодежи главное — нормально высыпаться; не терять связи с друзьями в реальной жизни; а физическая активность очень важна для психического здоровья и нормального мироощущения. И если соблюдать эти правила, тогда не придется переживать о негативном влиянии соцсетей»,— говорит госпожа Николс.

Алена Миклашевская