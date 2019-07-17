Почти половина мира пользуется социальными платформами

Население Земли — свыше 7,7 млрд человек, из них 4,3 млрд пользуются интернетом. 3,5 млрд являются активными пользователями соцсетей — на 0,5 млрд больше по сравнению с 2017 годом. Об этом, а также о количестве интернет- и мобильных пользователей говорится в докладе исследовательской компании Global Digital Statshot.

По данным на июль 2019 года, 46% населения Земли пользуются социальными платформами, рост по сравнению с прошлым годом составил 7,8%. Самой популярной соцсетью остается Facebook — им пользуются 2,4 млрд человек. На втором месте — YouTube с 2 млрд пользователей. Замыкает тройку Instagram — там зарегистрировано свыше 1 млрд активных аккаунтов. В числе популярных также китайская соцсеть Qzone, сервис по обмену короткими видео TikTok, китайский сервис мини-блогов Sina Weibo, Reddit, Twitter, китайская медиаплатформа Douban, LinkedIn, Snapchat и Pinterest. Среди мессенджеров самым популярным является WhatsApp с 1,6 млрд пользователей, Messenger привлекает 1,3 млрд человек, WeСhat занимает третью строчку с 1,1 млрд активных пользователей. Также популярны QQ, Viber и Discord.

Наивысший рост популярности за год показывает Snapchat — его пользовательская база выросла на 19%, Facebook и Instagram выросли соответственно на 3% и 5,9%.

Число же активных пользователей Twitter снизилось на 3,1%. Facebook остается самой популярной социальной сетью среди подростков: в нем зарегистрировано свыше 113,3 млн пользователей от 13 до 17 лет. Второе место по этому показателю занимает Snapchat с 66,9 млн, замыкает тройку Instagram с 52,9 млн пользователей-подростков. Twitter является наименее популярной соцсетью среди молодежи — в ней зарегистрировано только 20,2 млн подростков.

В докладе также говорится, что в мире насчитывается свыше 5,1 млрд пользователей мобильных телефонов (66% населения). 76% всех мобильных телефонов работает на основе операционной системы Android, 22% — на iOS, и только 2% используют другие операционные системы. В месяц один пользователь мобильного устройства потребляют 7,3 ГБ информации. На смартфонах установлено свыше 30,3 млрд приложений, только за второй квартал 2019 года пользователи потратили на них $22,6 млрд (в среднем $4,04 на приложение). Среди мобильных пользователей наибольшее число активных — в WhatsApp, Facebook и Messenger.

Больше всего денег пользователи тратят на Tinder, Netflix и китайский сайт потокового видео Tencent Video.

Если говорить в целом об интернет-пользователях, то сетью пользуются 56% населения. Менее всего подключены к интернету Северная Корея, Южный Судан, Эритрея, Бурунди и Сомали. 50,6% населения пользуются интернетом с мобильных устройств, 45,5% — с компьютеров и ноутбуков, 3,8% — с планшетов, 0,12% — с других устройств (в том числе консолей). Средняя скорость мобильного интернета составляет 27,4 МБ/сек., что на 19% выше, чем в прошлом году. Кабельный интернет в среднем работает со скоростью 59,5 МБ/сек., рост к прошлому году составил 29%.

Среди интернет-пользователей 93% смотрят онлайн-видео, 70% используют стриминговые музыкальные сервисы, 51% смотрит видеоблоги, 47% слушают радиостанции, 39% слушают подкасты. Больше всего киберспортивные мероприятия смотрят пользователи в возрасте от 16 до 24 лет (32%), эта же группа чаще всего смотрит стримы видеоигр (44%).

Евгений Федуненко