Александр Беглов не будет принимать участие во всех теледебатах

Кандидат в губернаторы Петербурга и действующий врио главы города Александр Беглов не сможет принять участие во всех предвыборных теледебатах, как планировалось изначально. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря его штаба Сергея Кормилицына сообщает «Интерфакс».

Как пояснил господин Кормилицын, врио губернатора намерен вплотную заняться подготовкой города к зиме, а также открывать к 1 сентября детские сады и школы. При этом, сколько конкретно дебатов Александр Беглов все же сможет посетить, и кто будет представлять кандидата во время его отсутствия, собеседник агентства не уточнил.

Напомним, ранее в штабе господина Беглова заявляли, что он примет участие во всех запланированных дебатах. Первые из них состоялись во вторник, 13 августа. Следующие пройдут на телеканале «Санкт-Петербург» 16, 23 и 30 августа и на телеканале «Россия 1» 20 и 27 августа.