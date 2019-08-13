В Петербурге прошли первые теледебаты кандидатов в губернаторы

Первые дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга прошли в прямом эфире телеканала «Россия 1» и «Радио России». В них приняли участие все четверо претендентов на пост главы города, включая действующего врио губернатора Александра Беглова, представителя КПРФ Владимира Бортко, кандидата от «Гражданской платформы» Михаила Амосова и Надежды Тихоновой от «Справедливой России».

Главной темой обсуждения стало планирование городского бюджета. Господин Беглов снова поделился планами нарастить его до 1 трлн рублей, Надежда Тихонова призвала расходовать бюджетные средства прежде всего в интересах людей, а не в интересах монополий. В свою очередь, Михаил Амосов напомнил о закрытости заключаемых городом с инвесторами соглашений о государственно-частном партнерстве, а господин Бортко обвинил «Единую Россию» в обеспечении личного состояния олигархов.

До дня голосования 8 сентября в эфире запланировано проведение еще пяти серий теледебатов. Они состоятся на «России 1» (20 и 27 августа) и на телеканале «Санкт-Петербург» (16, 23 и 30 августа).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что кандидаты в губернаторы Петербурге частично представили свои предвыборные программы в интернете.