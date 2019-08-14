«Мосэнерго» и ОГК-2 обменялись акциями на 2,5 млрд рублей

Входящие в «Газпром» «Мосэнерго» и ОГК-2 заключили сделку по обмену казначейскими акциями, говорится в сообщениях компаний на ресурсе раскрытия корпоративной информации. Сумма двух сделок составила 2,5 млрд руб.

Согласно данным компаний, до конца сентября текущего года «Мосэнерго» продаст ОГК-2 0,35% акций за 318,952 млн руб., а ОГК-2 к тому же сроку продаст «Мосэнерго» 3,889% акций за 2,137 млрд руб.

Речь идет о казначейском пакете ОГК-2, который компания выкупила у миноритарных акционеров при консолидации ОГК-6 в 2011 году. Обмен казначейскими пакетами объясняется требованием ЦБ. Но с исполнением этого требования компания сильно опоздала. На годовом собрании акционеров 11 июня ОГК-2 предлагала погасить акции и уменьшить уставный капитал, но акционеры компании не смогли тогда принять решение. ОГК-2 уточняла, что не смогла продать акции в необходимые сроки «в силу неблагоприятной конъюнктуры биржевого рынка».

Подробнее о сделке — в материале “Ъ” «ГЭХ разменяет дочерние структуры».