ГЭХ разменяет дочерние структуры

«Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) в течение июля может обменять казначейские пакеты в ОГК-2 и «Мосэнерго» друг с другом через сделки купли-продажи. Размер этих пакетов незначительный, но ГЭХ до сих пор не смог продать или погасить эти бумаги, принадлежащие компании с 2011 года. После обмена ГЭХ может продать эти акции для увеличения free float. Казначейский пакет ОГК-2 может стоить около 2,3 млрд руб., «Мосэнерго» — 317 млн руб.

«Газпром энергохолдинг», контролирующий все энергоактивы «Газпрома», сообщил о планах по продаже казначейских акций в ОГК-2, в которой ГЭХу принадлежит 73,4% акций, и «Мосэнерго», где у него 53,5%, еще 26,45% — у правительства Москвы. Этому будет предшествовать обмен казначейскими пакетами между компаниями. Так, казначейский пакет ОГК-2 в 3,889% капитала планируется передать «Мосэнерго», а казначейский пакет «Мосэнерго» в 0,35% — в ОГК-2, следует из раскрытия ОГК-2 от 9 июля.

В ГЭХе “Ъ” пояснили, что обмен, вероятно, произойдет в текущем месяце, но сначала сделку должен также одобрить совет директоров «Мосэнерго», который пройдет 10 июля.

Речь идет о казначейском пакете ОГК-2, который компания выкупила у миноритарных акционеров при консолидации ОГК-6 в 2011 году. Тогда стоимость бумаг составляла 1,75 руб. за штуку, на вторник на Московской бирже котировки составили 0,51 руб. Обмен казначейскими пакетами объясняется требованием ЦБ: по закону компания должна была в течение года продать пакет по рыночной стоимости, но не ниже номинала либо по истечении этого периода принять решение об уменьшении уставного капитала через погашение акций. Но с исполнением этого требования компания сильно опоздала. На годовом собрании акционеров 11 июня ОГК-2 предлагала погасить акции и уменьшить уставный капитал, но акционеры компании не смогли тогда принять решение. ОГК-2 уточняла, что не смогла продать акции в необходимые сроки «в силу неблагоприятной конъюнктуры биржевого рынка».

После обмена казначейскими пакетами ОГК-2 и «Мосэнерго» рассмотрят возможность продажи долей, но решения об условиях и способе продажи пока нет, сообщили “Ъ” в компании. «Срок продажи после обмена не будет ограничен»,— уточнили в компании. В ГЭХе считают, что продажа пакетов «позволит увеличить долю акций ОГК-2 и "Мосэнерго" в свободном обращении и повысить ликвидность». Исходя из рыночных котировок ОГК-2, казначейский пакет компании может стоить около 2,3 млрд руб., «Мосэнерго» (стоимость акции 9 июля — 2,32 руб.) — 317 млн руб.

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» считает, что обмен казначейскими пакетами выглядит техническим: цель — не погашать акции и не снижать долю владения. Но вторичные цели, по его мнению, вызывают вопросы: «Инвестиции не преследуют цель роста активов или прибыли, снижают денежные средства для будущих дивидендов, а в случае ОГК-2 могут привести и к существенным бумажным убыткам».

Татьяна Дятел