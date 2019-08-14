Московскую «Яму» спрячут за забором

Москвичам помогут не попасть в «Яму» — общественное пространство обнесут забором. Но чиновники не хотят, чтобы ограждения ассоциировались с «ограничением свободы», сообщают СМИ. В «Яму» на Хохловской площади нередко приезжает полиция и противники распития алкоголя на улице. В то же время это один из самых удачных проектов городского дизайна. Как он стал скандальным объектом? И что делать с «Ямой»? С подробностями — Иван Корякин.

6 апреля в семь часов вечера к Хохловской площади подъехал белый лимузин, из которого вышли молодые люди в пиджаках и платьях, постелили красную дорожку и прошли по ней к «Яме» — так самопровозглашенные руководители общественного пространства открыли сезон.

Но главными поставщиками видеоконтента с Хохловской площади стали не они. Михаил Лазутин — он же лидер проекта «Лев против» — почти все лето проводит в «Яме». Нередко его встречи с отдыхающими заканчиваются драками: просто Лазутин — противник распития алкоголя на улице, а посетители «Ямы» — противники Лазутина.

Действия Михаила Лазутина заставили муниципального депутата Басманного района Виктора Котова обратиться в прокуратуру. В ответе надзорного ведомства и прозвучала впервые идея оградить «Яму» забором: «ОМОН в те дни, когда приходил Михаил Лазутин, действовал, по моей оценке, очень грубо. По непонятным причинам полицейские просто задерживали ребят, которые, по сути, ничего не делали. На мой запрос прокуратура ответила, что было 600 административных дел за распитие спиртных напитков в общественном месте. Тогда же зашел разговор о закрытии этого пространства забором».

Трехметровый забор вокруг «Ямы», как пишет издание The Village, должен быть интерактивным, «чтобы народ не интерпретировал его как ограничение свободы», — так сказано в техническом задании. Но при необходимости ворота смогут закрывать, например, на ночь. Посетительница «Ямы» Елизавета против такого решения: «В "Яме", действительно, есть проблемы — например, мусор. Но почему-то власти не озаботились поставить больше мусорных баков. Есть проблемы с шумом, а некоторые горожане опасаются за свою безопасность — ок, но эти проблемы не решить забором. Это можно сделать, поставив туда охрану».

Но жильцы домов на Покровском бульваре едва ли рады такому соседству. Это напоминает вечный спор на Патриарших: только там шумят посетители дорогих ресторанов, а на Хохловской — молодые люди, которые покупают алкоголь в ближайшем продуктовом магазине. Да и полиция их иногда навещает. Но бизнесу это не мешает, говорит Дмитрий Григоренко, учредитель кафе Friends, которое находится в доме по соседству: «Бывает, что ОМОН приезжает и вот это все. Но никаким образом это не напрягает. Нас это соседство никак не беспокоит».

Зато ситуация опасна для здоровья: в июне в «Яме» отравились больше 20 человек: один из посетителей угощал отдыхающих газировкой с психотропными веществами, чтобы обокрасть. Подозреваемого задержали, отпустили, но потом все-таки арестовали, когда нападения возобновились. Журналисты писали, что это и стало причиной увольнения полицейского руководства Басманного района.

Но в «Яме» не только пьют и воруют. Там проходят и лекции — например, о «свободе, сексе, наркотиках и рок-н-ролле», с которой выступил православный священник Геннадий Войтишко. По его словам, строить стены — не выход: «Нам всегда проще построить заборы между друг другом и вокруг таких общественных пространств. У нас, вообще, общество разобщенное.

Но возведение заборов— это контрпродуктивный путь.

А вот искать общественные места для такого разговора, налаживания мостов требует некоего интеллектуального вложения. Забор построить — ума много не надо».

Любопытно, что сама «Яма» — то, за что даже противники городских властей готовы их похвалить. В прошлом году на Московском урбанистическом форуме ее признали лучшим объектом городского дизайна. Но, возможно, москвичи еще не заслужили «Яму». Ведь здесь даже стреляли: в июне прямо во время выступления музыканты проекта Drobinin увидели в окне соседнего дома человека с пневматическим ружьем. Какой диалог может быть в таких условиях — непонятно, а забор хотя бы от пуль может спасти.

«Яму» планируют обнести забором ко Дню города. Но в тот же день в столице откроют еще одну «Яму» — аналогичный амфитеатр появится у Политехнического музея.