«Яма» снова открыта для посещения Архитектурный провал в центре Москвы отремонтировали после скандала

Популярный у столичной молодежи амфитеатр на Хохловской площади открылся после реконструкции. «Территория помыта и почищена от мусора и надписей. Урны и светильники заменены на новые»,— отчитались в префектуре Центрального административного округа. Чиновники извинились за то, что работы продлились неделю вместо запланированных нескольких дней: «Немного помешала погода».

В июне 2019 года «Яма» стала местом конфликта молодежи с активистами незарегистрированного общественного движения «Лев против», выступающими за недопустимость распития спиртных напитков на улицах города. Лидер движения Михаил Лазутин, бывший член движений «СтопХам» и «Оккупай-педофиляй», вместе с соратниками делал замечания посетителям «Ямы» и отбирал у них бутылки с алкоголем. Видео акций активисты размещают на одноименном YouTube-канале. Ролик «Массовое побоище на Яме» набрал на момент написания заметки 765 тыс. просмотров, последующие видео событий на Хохловской площади в среднем набрали по 350 тыс. просмотров.

«Яма» — это фрагмент каменного основания стены Белого города: третьей линии крепостных укреплений Москвы, построенной зодчим Федором Конем в XVI веке. В конце XVIII века стену разобрали, сохранился фрагмент ее фундамента длиной около 64 метров и высотой около полутора.

Представители движения «Лев против» приходили на Хохловскую площадь по пятницам 1, 7, 14 и 21 июня. В случае конфликтных ситуаций активисты использовали против нападавших перцовый баллончик, а также физическую силу.

Господин Лазутин вызывал на место конфликта сотрудников полиции, иногда указывая им на наиболее злостных, по его мнению, нарушителей общественного порядка.

По информации «Новой газеты», организация Лазутина является государственными грантополучателем. В 2014 году государство проспонсировало организацию Михаила Лазутина на сумму 5,2 млн руб. бюджетных средств, в 2015 году — 7 млн руб. Однако сам активист утверждает, что из бюджета организация получила «максимум 300 тыс.».

27 июня «Яму» закрыли на ремонт. В сети начали появляться слухи о том, что общественное пространство закрывают совсем. Авторы Instagram-проекта «Яма» выкладывали ролики о ходе работ по благоустройству площади на страничке социальной сети.

«Этот музей, он востребован, это наша история... Никто ее закрывать не будет. Она будет работать»,— заверил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков на Московском урбанистическом форуме.

28 июня муниципальный депутат Виктор Котов сообщил на своей странице в Facebook, что подал заявление в Басманную межрайонную прокуратуру с просьбой проверить деятельность организации «Лев против» на предмет соответствия федеральному закону «Об участии граждан в охране общественного порядка» (44-ФЗ). «“Лев против” не числится в специальном региональном реестре, а значит, не может указывать, кому, где и как нужно отдыхать»,— заметил депутат. “Ъ” отправил официальный запрос в Басманную межрайонную прокуратуру с просьбой сообщить, было ли принято заявление господина Котова, к каким выводам ведомство пришло по результатам проверки. Ответ до сих пор не получен.

Сегодня вечером Михаил Лазутин со своими единомышленниками снова пришел на Хохловскую площадь. Активист отобрал пивные банки у малолетних посетителей «Ямы» и вылил их содержимое в канализацию. Был вызван ОМОН. Полиция попросила молодежь достать бутылки из целлофановых пакетов. Тех, кто отказался это сделать, задержали.

Дмитрий Кальченко