На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело

Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы. Дело завели по ст. 158 УК РФ (кража).

«Проверяется версия о том, что мужчина подсыпал в напитки потерпевших сильнодействующие вещества. Кроме того, устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На данный момент МВД известно о трех эпизодах с ущербом более 80 тыс. руб. «Заявители сообщили, что на Хохловской площади к ним подошел молодой человек и угостил их газированным напитком, выпив который, они потеряли сознание, придя в себя, обнаружили пропажу денежных средств и телефонов»,— отмечается в сообщении МВД.

Дома у подозреваемого провели обыск, во время которого были изъяты три пакетика с неизвестным порошком. Вещество направили на судебную химическую экспертизу. Как сообщается на сайте МВД, мужчина признал свою вину, его отпустили под подписку о невыезде.

На сайте министерства опубликовано видео допроса подозреваемого. На вопрос о причине задержания он ответил: «За то, что складывал вещи в сумку чужие. Не к себе, в ихние. Я к себе ничего не складывал». Мужчина рассказал, что ждал полицейских на месте происшествия. «Потому что два человека сказали, что я ворую, и что они сейчас вызовут. А я принципиально остался и говорю, вызывайте»,— сказал он. При этом свою вину в отравлении на видео он отрицает. «Я с ними ничего не пил. Мы врозь шли»,— заявил он.

О серии ограблений в Москве первым сообщило интернет-издание The Village. По его данным, первое нападение случилось 11 мая. Преступник действовал в скверах около Чистых прудов, а также в общественном пространстве «Яма», парке «Горка» и баре «Зинзивер». Грабитель угощал прохожих газировкой с растворенным в ней неизвестным веществом. Люди теряли сознание, после чего мужчина забирал у них деньги и ценные вещи. По данным The Village, всего пострадали 24 человека.