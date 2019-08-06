Биржи тряхнуло, но отпустило

Сегодня утром азиатские фондовые индексы продемонстрировали резкое снижение после того, как США обвинили Китай в манипуляциях на валютном рынке. Новое обострение американо-китайского торгово-экономического конфликта вчера вечером привело к рекордному падению и американских бирж. Впрочем, затем инвесторы несколько успокоились, решив, что Китай вряд ли намерен существенно девальвировать юань в ходе торговой войны с США.

Ведущие фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сегодня утром показали резкое снижение: в начале торгов гонконгский Hang Seng, тайваньский Taiex, шанхайский Shanghai Composite и японский Nikkei просели более чем на 2%. Падение котировок в АТР произошло спустя несколько часов после закрытия торгов в США, в ходе которых местные индексы показали рекордное однодневное снижение с начала года — индекс Dow Jones потерял 767 пунктов, опустившись на 2,9%, S&P 500 упал на 2,98%, а Nasdaq — на 3,5%.

Распродажа на биржах произошла после очередного обострения американо-китайского торгово-экономического конфликта — обе стороны уже несколько дней подряд обмениваются угрозами и ответными мерами: обещанием ввести новые торговые пошлины (США), запрет на покупку сельхозпродукции (Китай), обвинение в манипуляциях на валютном рынке (США). Последнее прозвучало после того, как Центробанк Китая не стал препятствовать ослаблению курса национальной валюты, который впервые за 11 лет превысил порог 7 юаней за $1.

Торговая война США и Китая Хроника Читать далее

Министр финансов США Стивен Мнучин с «дозволения президента Трампа определяет, что Китай — валютный манипулятор». Теперь господин Мнучин обратится к Международному валютному фонду (МВФ) с тем, что бы тот «ликвидировал несправедливое конкурентное преимущество, возникшее после последних действий Пекина».

К закрытию торгов в Азии инвесторы немного успокоились: торговую сессию биржи завершили со снижением в 0,5–1,4%. Европейские же биржи открылись утром в смешанной зоне — британский FTSE 100 и испанский IBEX 35 со снижения на 0,1%, а немецкий Dax и французский CAC c роста на 0,4–0,5%. Этому способствовали вышедшие позитивные данные по ряду макроэкономических показателей и корпоративных отчетностей в Германии и Великобритании.

Эксперты считают, что власти Китая вряд ли пойдут на существенную девальвацию юаня в ходе торгового противостояния с США. Главный аналитик по валютным рынкам в Danske Bank Алан фон Меррен отметил, что «неопределенность нарастает на фоне эскалации торговой войны и того, что у Китая остается все меньше американских товаров, на которые он может повысить пошлины».

«Все это наводит на предположения о том, что Китай может обратиться к девальвации юаня — чтобы таким образом нанести ответный удар США,— полагает Алан фон Меррен.— Но мы не считаем, что такое действительно может произойти. Это подтверждает вчерашнее заявление главы китайского ЦБ, который отметил, что Китай не будет использовать юань как инструмент торговой войны. Мы также полагаем, что девальвация юаня сразу же обернется против самого Китая — когда в 2015–2016 годах на рынке появились опасения в девальвации юаня, это привело к массовому бегству капитала из Китая».

Евгений Хвостик