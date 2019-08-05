Санкции снова надавили на рубль

Финансисты дают рублю три дня на коррекцию. Упавшая до двухмесячного минимума национальная валюта должна отыграть падение на этой неделе, уверены опрошенные “Ъ FM” аналитики. 2 августа доллар подорожал до 65 руб. на фоне нового санкционного законопроекта Соединенных Штатов. В чем его суть? И почему игроки на бирже дают оптимистичные прогнозы? Об этом — Иван Якунин.

В Солсбери распылили нервно-паралитический яд, в Вашингтоне ввели санкции, в Москве упали индексы. По действующему закону «О контроле за химическим и биологическим оружием» второй раунд ограничений был неизбежен: США запретили американским банкам кредитовать Россию не в рублях и задели операции с российским госдолгом. Ограничение на покупку коснется только бумаг в иностранной валюте и только при первичном размещении, то есть рублевые ОФЗ пока в безопасности. Тем не менее, рубль отреагировал ощутимым падением.

“Ъ FM” связался с бывшим старшим советником подразделения OFAC — управления по контролю за иностранными активами, которое отвечает за санкции в американском Минфине, Брайаном О'Тулом. Он затруднился дать прогноз, что ждет рубль в будущем: «Риск обвала российской национальной валюты сохраняется, Конгресс до сих пор обсуждает возможность ввести более жесткие ограничения на операции с госдолгом. Даже если этого не последует, курс рубля снизится 26 августа, когда нынешние санкции вступят в силу. Вообще все выглядит очень странно, комитет по разведке на прошлой неделе написал Трампу письмо, что ограничения за использование химоружия должны были появиться еще в январе, потом они требовали наложить санкции на Турцию за покупку С-400, также были поправки в оборонный бюджет.

Я не думаю, что у Белого дома есть какая-то стратегия, кажется, они просто хотели решить все проблемы одной уступкой».

Непредсказуемость американских властей, казалось бы, должна вызывать опасения. Если смогли пролоббировать одну инициативу, где гарантии, что скоро не появятся и другие? Но рынок смотрит на ситуацию с оптимизмом: несколько экономистов в беседе с “Ъ FM” настаивали, что слабый рубль — это подарок российским экспортерам. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев также высказался по этому поводу: «В принципе, серьезные экспортеры меньше всего заинтересованы в мелкой волатильности, это нам совершенно не нужно. К сожалению, там есть очень много других проблем с точки зрения ценообразования на нефть. Мы заинтересованы в стабильности и долгосрочности отношений со всеми контрагентами, это огромные капиталоемкие проекты».

В российском МИДе новый закон объяснили грядущими американскими выборами и бессилием Вашингтона — мол, старые санкции не сработали. Тезис подтвердил и глава Минфина Антон Силуанов, сказав, что российская экономика быстро приспосабливается к внешним ограничениям и вполне справится без американских займов.

А острая реакция рубля — это лишь эмоции, валюта вскоре придет в норму, прогнозирует руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский: «Самый важный фактор — это нефть, если она продолжит держаться на текущем уровне, то рубль, возможно, отыграет часть утраченных позиций. Цель на текущую неделю — 64,5 руб. В течение ближайших трех торговых сессий мы будем ориентироваться на стабилизацию. Естественно, речь не идет о возврате к уровням середины июля, но, по крайней мере, 50 коп. против доллара рубль способен отыграть».

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Вообще действующий пакет санкций мог быть гораздо жестче: Минфин имел право наложить ограничения и на компании с госучастием, но Госдеп пояснил, что для них в законе сделали исключение. Вообще обилие ограничительных инициатив позволяет предположить, что у Вашингтона много рычагов давления на Москву. Но сейчас, когда предвыборная гонка уже началась, ему, очевидно, не до этого.

Действовать новый пакет санкций будет как минимум год.