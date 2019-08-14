Трутнев призвал наказать Росрыболовство за невыполнение поручения Путина

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев попросил Министерство сельского хозяйства России наказать Росрыболовство за невыполнение поручения президента, связанного со строительством судов по крабовым квотам. Он подчеркнул, что строительство судов на дальневосточных верфях позволит создать рабочие места.

«Это полностью соответствует позиции президента РФ, его поручению по ускоренному развитию Дальнего Востока. Такое поручение правительство Росрыболовству давало, Росрыболовство это поручение не выполнило. Мы сегодня посоветовались на совещании и решили, что руководство Росрыболовства надо наказать»,— заявил господин Трутнев (цитата по ТАСС). Он уточнил, что соответствующее предложение он направит министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву.

Ранее сообщалось, что Росрыболовство обдумывает возможность «пойти на компромисс» и закрепить в рамках крабовых аукционов, которые будут разыграны для Дальнего Востока, обязательства по строительству в регионе половины общего объема заказов по краболовам. Всего в рамках программы планируется построить 31 судно. Согласно анализу агентства и Минпромторга, дальневосточные верфи не смогут выполнить столь масштабный заказ и вовремя построить нужное количество судов.

Подробнее — в материале “Ъ” «Росрыболовство пойдет на компромисс».