CNN: США рассчитывают на улучшение торговых отношений с Россией после смены посла

Спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана рассматривают в качестве американского посла в России, потому что Вашингтон рассчитывает на улучшение торговых отношений с Москвой, сообщили источники CNN. По словам собеседников канала, именно такой позиции придерживается президент США Дональд Трамп.

СNN утверждает, что господин Трамп во время телефонного разговора в конце июля обсуждал с президентом России Владимиром Путиным необходимость назначения нового посла.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что господин Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России. Другим претендентом считается посол в Германии Ричард Гренелл.

Действующий посол США в России Джон Хантсман подал президенту прошение об отставке. По информации СМИ, дипломат возвращается домой в Юту, где примет участие в борьбе за пост губернатора штата.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Посол в России меньше, чем посол».