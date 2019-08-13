Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР

Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Они заявляют, что этот выбор весьма вероятен, кандидатура господина Бигана рассматривается.

Стивен Биган не прокомментировал данную информацию. Белый дом сообщил, что заявления не последует.

О том, что администрация США рассматривает господина Бигана как кандитата на должность посла в РФ, уже было известно. Другим претендентом считается посол в Германии Ричард Гренелл.

Ранее посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке. По информации СМИ, дипломат возвращается домой в Юту, где примет участие в борьбе за пост губернатора штата.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Посол в России меньше, чем посол».