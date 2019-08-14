В суд поступили материалы дела на избитую полицейскими на акции девушку

Таганский суд Москвы получил материалы дела об административном правонарушении участницы акции 10 августа Дарьи Сосновской. Задержание госпожи Сосновской попало на видео, где снято, как полицейский ударяет ее в живот.

«Протокол в отношении Сосновской составлен по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)»,— сообщили в суде (цитата по ТАСС).

Дело должно было поступить в суд еще 13 августа, однако этого не произошло. По мнению адвоката, задержка с поступлением дела в суд связана с тем, что там должно быть указано имя задержавшего и ударившего девушку полицейского.

Напомним, после инцидента девушка обратилась к главе Следственного комитета России по Тверскому району с требованием наказать сотрудника МВД. Московское управление полиции проводит служебную проверку из-за грубого задержания госпожи Сосновской.

О том, как прошла акция 10 августа, читайте в материале “Ъ” «Дело не в Мосгордуме даже».

О том, можно ли будет привлечь силовика к ответственности,— в публикации “Ъ” «Полицейского ищут правозащитники».