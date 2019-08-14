Поставки Boeing в 2019 году сократились на 38%

Boeing за январь—июль сократил поставки пассажирских самолетов на 38% по сравнению с таким же периодом 2018 года, следует из данных компании. Количество проданных изделий снизилось с 417 до 258.

В основном сокращение произошло из-за отказа покупать самолеты Boeing 737 MAX. Компания пятый месяц подряд не получает заказы на производство самолетов.

Напомним, 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой, погибли все находившиеся на борту 189 человек. 10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами также стали все пассажиры и экипаж (157 человек).

После этого полеты Boeing 737 MAX временно приостановили по всему миру. В отставку ушел вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за выпуск 737 MAX. Более 400 пилотов подало коллективный иск к Boeing. Они заявили, что компания скрыла от них недостатки в системе 737 MAX.

О том, как ситуацию вокруг самолета обсуждали в Сенате США, читайте в материале “Ъ”.