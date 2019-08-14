Огнеупорное сопротивление

Антимонопольщики намерены опросить всех покупателей глины с воронежского месторождения бельгийской группы Sibelco, после того как работающее на площадке Семилукского огнеупорного завода ООО «Ника-петротэк» пожаловалось на подорожание сырья до 44%. Претензии ФАС вызвало ценообразование производителя глины, включившего в ее стоимость аренду техники у аффилированного и уже не действующего юрлица. В Sibelco считают расчеты корректными. Авторы жалобы уверены в ее перспективах. Юристы считают претензии к ценообразованию «спорными» и предупреждают о затянутом разбирательстве.



Как рассказали “Ъ-Черноземье” в ООО «Ника-петротэк» (работает на площадке Семилукского огнеупорного завода после его банкротства), предприятие закупает у ООО «Сибелко Воронеж» все 100% сырья для производства огнеупоров. «В начале года произошел скачок цен по различным сортам глин от 20 до 42%. Ситуация серьезно осложняла производственную деятельность компании. Мы не могли нормально прогнозировать ход производственного процесса», — объяснили в компании причину подачи жалобы в воронежское УФАС, отметив, что сделали это не сразу, а после попыток «урегулировать ситуацию путем личных переговоров и официальной переписки».

После рассмотрения жалобы УФАС в конце прошлой недели возбудило в отношении «Сибелко Воронеж» дело по признакам нарушения конкуренции. По предварительной позиции ведомства, работающая на месторождении в пригороде Воронежа компания установила монопольно высокую цену на глину для огнеупорной керамики. «В калькуляцию затрат была включена аренда оборудования. В ходе проверки установлено, что компания брала его в аренду у ООО "Сибелко Латня", входящего с ней в одну группу юрлиц. Это свидетельствует об установлении экономически не обоснованной цены на глину», — пояснялось в сообщении ФАС о возбуждении дела.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сибелко Латня», зарегистрированное в 2014 году, на 99,9% принадлежало ООО «Сибелко Воронеж» и на 0,1% — его головной структуре ООО «Сибелко Рус». Но в июле 2019-го это юрлицо было ликвидировано и присоединено к «Сибелко Воронеж».

В «Нике-петротэк» уточнили, что в 2018 году приобрели у воронежской структуры Sibelco за 46 млн руб. более 31 тыс. т глины (в среднем 480 руб. за 1 т) , а в 2019-м, до повышения цен, планировали приобрести более 40 тыс. т. По данным на 1 августа, предприятие купило 14 тыс. глины для огнеупоров за 21,6 млн руб. (в среднем 540 руб. за 1 т). «Январь и февраль мы сотрудничали по старым ценам. Потом, чтобы компенсировать недостающие объемы, были вынуждены использовать альтернативное сырье — лом огнеупорных материалов, а также купить 3 тыс. т на ином месторождении, — пояснили “Ъ-Черноземье” в компании. — Но по странному совпадению другие поставщики тоже повысили цены именно на нужный нам сорт глины. И если говорить о качестве, то продукция Sibelco больше подходит для нашего производства. Завод фактически строился под месторождение, на котором они сейчас работают».

В пресс-службе Sibelco не ответили на запрос “Ъ-Черноземье”. Замначальника УФАС Виталий Попов рассказал “Ъ-Черноземье”, что производитель глины «активно участвует» в споре и уже на этапе возбуждения дела предоставил свои возражения, в которых заявил о корректности ценообразования.

На момент возбуждения дела ведомство не получало аналогичных жалоб от других покупателей глины воронежского месторождения Sibelco, но УФАС намерено опросить всех контрагентов ООО «Сибелко Воронеж», чтобы проверить, не были ли ущемлены их интересы, сообщил господин Попов. «Дело будет длиться не один месяц. Разошлем официальные запросы всем контрагентам. После этого мы проведем анализ рынка, чтобы понять, можно ли считать установленную цену на глину монопольно высокой. И если да, то вычислим, какой должна быть экономически обоснованная рыночная стоимость в этой ситуации», — сказал замглавы УФАС.

Говоря о перспективах и сроках разбирательства, господин Попов сравнил его с длящимся уже два года спором группы интернет-провайдеров с АО «Воронежская горэлектросеть» о стоимости аренды опор для размещения оптоволокна. Даже после неоднократных указаний от ФАС энергетики не снизили тариф и пытаются оспорить принятое в пользу провайдеров решение в арбитражах разного уровня.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сибелко Воронеж» было зарегистрировано в 1992 году (группа Sibelco в 2012-м купила Heidelberg Cement ООО «Воронежское рудоуправление», переименовала его и вложила несколькими этапами около 1 млрд руб. в модернизацию). Основной вид деятельности — добыча глины и каолина. Уставный капитал — 124,69 тыс. руб. Управляющей компанией ООО выступает владеющее 60% в нем подмосковное «Сибелко Рус». Еще 40% у финской компании Kalke Oy Ab (структура Sibelco). 2018 год «Сибелко Воронеж» завершило с выручкой 507,18 (521,13 в 2017-м) млн руб. и убытком в 210,16 (191,94 год назад) млн руб.

Руководитель практики имущественных и обязательственных отношений компании «Амулекс» Галина Гамбург отмечает, что «закон не обязывает предоставлять оборудование в аренду бесплатно» даже в рамках одной группы компаний. «Этого факта недостаточно для признания цены монопольно высокой, хотя есть определенные методические рекомендации антимонопольной службы, касающиеся таких нюансов», — сказала госпожа Гамбург, отметив, что для окончательного решения ФАС предстоит «масштабный анализ ситуации».

Партнер юридической компании «Нафко» Павел Иккерт добавил, что даже в случае поддержки жалобы УФАС Sibelco может долгое время оспаривать ее в суде и во время этого периода цена останется прежней. Господин Иккерт также считает спорным довод о некорректном ценообразовании: «Если две организации договорились, что одна из них предоставляет в аренду имущество другой по цене, которая устраивает обе стороны договора, совершенно неважна их аффилированность. Этот договор имеет такую же правовую силу и влияние на цену товара, как и заключенный между любыми несвязанными компаниями».

Сергей Калашников