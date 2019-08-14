«Техносерв» выходит из строя

Суд начал банкротство IT-интегратора «Техносерв АС», ранее принадлежавшего Алексею и Дмитрию Ананьевым. Проблемы компании начались после санации Промсвязьбанка, в итоге она перешла под контроль ВТБ, но осталась должна кредиторам несколько миллиардов рублей. Истцы могут попробовать привлечь к субсидиарной ответственности братьев Ананьевых, но есть вероятность, что в погашении долгов окажется заинтересован и новый владелец, считают юристы.

Арбитражный суд Москвы 13 августа начал процедуру банкротства в «Техносерве АС» (входит в группу «Техносерв»), введя процедуру наблюдения и назначив временного управляющего. Рассмотрение дела по существу назначено на 13 февраля. Заявителем выступила УК «Сибэнергомаш», которой «Техносерв АС» должен 2,2 млрд руб.

«Техносерв» основан в 1992 году братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. По итогам 2017 года группа была лидером среди российских системных интеграторов с выручкой 22,1 млрд руб., по подсчетам CNews Analytics. По данным TAdviser, с 2011 года по середину 2019 года входящие в группу «Техносерв А/С», «Техносерв АС» и «Техносерв Консалтинг» заключили почти 1,5 тыс. контрактов с госведомствами и госкомпаниями на сумму около 100 млрд руб. Выручка «Техносерва АС» по итогам 2018 года сократилась на 31%, до 13,6 млрд руб., чистый убыток составил 1,78 млрд руб., следует из «СПАРК-Интерфакс».

После начала санации Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых в конце 2017 года братья разделили активы, «Техносерв» отошел Алексею.

В июне 2018 года ВТБ, крупный заказчик и партнер «Техносерва», приобрел 40% группы. Алексей Ананьев продолжал владеть 60% через две структуры, одна из них — «ТС Холдинг» (владеет 49,99% «Техносерва») — была заложена в ВТБ. В декабре банк отстранил господина Ананьева от управления группой и назначил ее руководителем старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Трошенкова. Как писали «Ведомости», в том же месяце банк реализовал залог за неисполнение кредитных обязательств и забрал все права на 49,99% в «Техносерве», а позднее господин Ананьев продал остававшуюся у него долю компании с Британских Виргинских островов, конечного бенефициара которой установить не удалось.

В июле 2019 года в «Техносерве» прошли обыски, был задержан директор департамента по работе с госструктурами Алексей Копейкин. В компании и ВТБ следственные действия связали с работой бывшего руководства. Практически одновременно был задержан зампред правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов, которого, по данным “Ъ”, заподозрили в получении взяток, в том числе от неустановленных лиц из числа бывших руководителей и акционеров «Техносерва».

Введение процедуры наблюдения в «Техносерве АС» — следствие накопленной долговой нагрузки, возникшей в результате «методов ведения бизнеса и ряда серьезных управленческих ошибок, допущенных Алексеем Ананьевым и его менеджментом», заявили “Ъ” в ВТБ. Ситуация не скажется негативно на деятельности всей группы, уверены в банке, «"Техносерв" сохранил команду профильных экспертов и обладает накопленными за годы деятельности опытом и компетенциями, а также наработанными отношениями с партнерами».

Новый менеджмент, приступивший к управлению в декабре 2018 года, был поставлен в сложные условия, когда «совокупность предъявленных к компании требований превосходила возможности их удовлетворения», сообщили “Ъ” в «Техносерве».

В группе планируют обжаловать судебное решение.

Кредиторы сильно ограничены в возможности взыскать долги в результате банкротства «Техносерва», статистика свидетельствует, что они могут рассчитывать в лучшем случае на 5–7% от задолженности, скептичен адвокат Forward Legal Данил Бухарин. Руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов не исключает исков о привлечении к субсидиарной ответственности к лицам, которые ранее контролировали компанию. Он также допускает, что ВТБ может захотеть рассчитаться с долгами сторонних кредиторов, учитывая, что банк, вероятно, имеет планы по развитию компании.

Дмитрий Шестоперов