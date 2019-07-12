Зампреда ПФР интегрировали в коррупцию

В четверг, 11 июля, стало известно о задержании сотрудниками ФСБ и СКР заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, который подозревается во взяточничестве. По версии следствия, посредником, через которого господин Иванов получил несколько миллионов рублей, являлся топ-менеджер IT-интегратора «Техносерв» Алексей Копейкин, действовавший в интересах неустановленных лиц. При этом на причастность к коррупционной схеме уже активно проверяется совладелец компании Алексей Ананьев. Господин Иванов признал свою вину.

10 июля, получив санкцию Басманного райсуда, следственно-оперативная группа во главе со следователем по особо важным делам ГСУ СКР Григорием Маскальцовым отправилась с обысками по нескольким адресам. Среди них, по данным “Ъ”, оказались центральные офисы Пенсионного фонда России, где выемка документов была проведена в кабинете заместителя председателя Алексея Иванова, курировавшего развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда, а также IT-интеграторов группы компаний «Техносерв» и Redsys. Одновременно следователи и сотрудники службы экономической безопасности ФСБ посетили квартиры господина Иванова, а также директора департамента по работе с государственными структурами «Техносерва» Алексея Копейкина.

Господа Иванов и Копейкин после обысков были задержаны и доставлены в центральный офис СКР в Техническом переулке. Там капитан юстиции Маскальцов объявил фигурантам расследования о том, что они являются подозреваемыми. Алексею Иванову инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Алексею Копейкину — посредничество в этом (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). При этом, по данным источников, близких к следствию, взяткодателями выступали неустановленные лица из числа бывших руководителей и акционеров «Техносерва».

В СКР в четверг комментировать задержания не стали, однако источники “Ъ” утверждают, что господин Иванов подозревается в получении не одной, а целого ряда взяток, причем с поличным его не задерживали. Их сумму источник не назвал, отметив, что, по предварительным данным, откаты были не очень большими и составили всего несколько миллионов рублей. Платили же их, по версии собеседника “Ъ”, за заключение в 2017–2018 годах контрактов с ПФР по развитию различных проектов. Для фонда «Техносерв», в частности, создавал единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО); внедрял в нем систему виртуальных рабочих мест, а также занимался аутсорсинговым обслуживанием оборудования корпоративной сети передачи данных ПФР. Только рабочие места принесли интегратору около полумиллиарда рублей.

На причастность к коррупционной схеме, по данным источников “Ъ”, проверяется совладелец IT-интегратора Алексей Ананьев (бывший совладелец Промсвязьбанка, брат покинувшего Россию Дмитрия Ананьева). Получить комментарии от его представителей “Ъ” не удалось. При этом следует отметить, что господин Ананьев уже проходит подозреваемым по делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), связанной с «Техносервом». По версии следствия, €12 млн растратил, предоставив IT-интегратору невозвращенный кредит, бывший председатель правления банка «Глобэкс» Виталий Вавилин, которому 10 июня Басманный райсуд продлил арест почти до года. Защитники господина Вавилина сообщили “Ъ”, что старое и новое расследования пока не связаны — в обстоятельствах предполагаемой растраты разбирается главное управление по расследованию особо важных дел СКР, где следственную группу возглавляет генерал-майор Руслан Миниахметов.

Предполагается, что в пятницу следователи предъявят фигурантам нового расследования официальные обвинения, после чего обратятся в Басманный райсуд с ходатайствами об избрании им мер пресечения. Ответственному секретарю ОНК Москвы Ивану Мельникову, посетившему в четверг задержанного Алексея Иванова в ИВС УВД Северо-Восточного округа, замглавы ПФР сообщил, что на условия содержания он не жалуется, а свою вину во взяточничестве признает и раскаивается в этом.

В ПФР и «Техносерве» подтвердили задержания Алексея Иванова и Алексея Копейкина, отметив, что сотрудничают с правоохранительными органами, ведущими расследование. При этом выяснилось, что фигуранты антикоррупционного дела в своих структурах уже были фактически на вторых ролях.

Алексей Иванов стал заместителем председателя правления ПФР в 2017 году и с этого момента занимался вопросами IT-инфраструктуры и информатизации фонда. Однако, по словам одного из собеседников “Ъ”, с конца прошлого года он лишился своих основных функций в ПФР, многие его обязанности перешли другому заместителю предправления ПФР — Николаю Козлову. Также осенью 2018 года ПФР передал руководство одним из своих цифровых проектов — ЕГИССО — в Минтруд, где его курирует замминистра Алексей Скляр, ранее занимавший должность в Счетной палате. По словам источника “Ъ”, сужение полномочий Алексея Иванова могло быть следствием неудовлетворительного уровня его работы: так, помимо прочего в ведении господина Иванова находился проект создания системы информирования граждан о возможной потере инвестдохода при досрочной смене НПФ, который, как ранее писал “Ъ”, оказался не готов в установленные сроки. Более того, накануне своего задержания чиновник написал заявление об отставке.

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Пока, отмечают источники “Ъ” в правительстве, кандидата на освободившееся место в ПФР нет — впрочем, возможно, он и не появится, так как должность Алексея Иванова стала практически номинальной уже полгода назад и это мало повлияло на работу фонда. Существенно были сокращены и функции Алексея Копейкина, который работает в «Техносерве» с 2011 года, считаясь человеком из команды Алексея Ананьева. Летом прошлого года 40% IT-интегратора получил ВТБ.

Следственные действия в офисах «Техносерва» в пресс-службе ВТБ связали с результатом работы «предыдущего менеджмента компании под руководством Алексея Ананьева», напомнив, что он был отстранен от управления IT-интегратором в декабре прошлого года из-за «грубейших ошибок», которые привели его в тяжелое финансовое положение. Сейчас, отметили в ВТБ, группа «Техносерв» находится под управлением новой команды менеджеров, «которая занимается стабилизацией ситуации и выводом актива на новый качественный уровень». Задержание Алексея Копейкина в банке назвали «одним из шагов в рамках процесса перестройки компании и избавления ее от кадров с сомнительной репутацией».

Николай Сергеев, Юрий Сенаторов, Анастасия Мануйлова, Илья Усов