В офисах «Техносерва» проходят обыски

В офисах одной из крупнейших российских IT-компаний «Техносерв АС» проводятся следственные действия, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Компания связывает мероприятия с деятельностью команды предыдущего собственника. Ранее СМИ сообщили, что сегодняшнее задержание замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова связано с деятельностью «Техносерва».

«Проведение следственных действий в офисах "Техносерва" связано с деятельностью команды Алексея Ананьева,— заявили в компании.— Предыдущий менеджмент был отстранен от управления компанией в декабре прошлого года». По словам представителя компании, «Техносерв» оказывает следствию необходимое содействие.

Как ранее стало известно “Ъ”, сегодня, 11 июля, по подозрению в получении взятки был задержан заместитель председателя ПФР Алексей Иванов. Уголовное дело находится в производстве следователей центрального аппарата Следственного комитета России.

По данным источника TAdviser, перед задержанием господина Иванова прошли обыски в офисах IT-подрядчиков ПФР, в том числе «Техносерве». Кроме того, по данным «Ведомостей» и TAdviser, было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в отношении сотрудника компании «Техносерв» Алексея Копейкина. Он задержан на 48 часов.